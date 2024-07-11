نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل انطلاقه.. التفاصيل كاملة لحفل محمد منير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إدارة مهرجان العلمين في الدورة الثانية، عن إتاحة الفرصة لجمهور الكينج محمد منير، لكسب تذكرتين لحفله في مهرجان العلمين يوم 12 يوليو، ومن شروط المسابقة " شير للبوست من صفحة مهرجان العلمين في story لأغنية للكينج منير مع منشن للأصدقاء ولصفحة المهرجان".

يفتتح الكينج محمد منير، مهرجان العلمين بدورته الثانية غدا الجمعة 12 يوليو، وطرحت التذاكر على موقع تذكرتى، ومن شروط دخول الحفل لا يسمح بالمأكولات والمشروبات ولا استرداد أواستبدال للتذاكر، ولا يسمح بالخروج بعد غلق الأبواب في المعاد المحدد قبل الحفلة.

يشار إلى إنه سيحرص "المنايرة" وهم ألتراس الكينج محمد منير ومحبيه لحضور حفله بمهرجان العلمين، حيث من المتعارف عليه أن محبي محمد منير لهم طقوس معينة للاستعداد لحفلات منير حيث يحرصون على توصيل رسائل لنجمهم المفضل كما يحلمون دائمًا لافتات بكلمات أغاني الكينج، وتعد حفلة مهرجان العلمين بالنسبة لجمهور الكينج عودة بعد غياب خاصة بعد إصابة محمد منير في ذراعه أثناء حفل ليالي مصرية سعودية والتي منعته من تقديم الحفلات في الفترة الماضية.

يذكر أن تنطلق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية في الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى يوم 30 أغسطس المقبل، والتي تشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى التي أقيمت العام الماضي.

تفاصيل حفل محمد منير

الجدير بالذكر إنه من المقرر إقامة الحفل يوم الجمعة على مسرح يو أرينا بمدينة العلمين الجديدة، ويبدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة مساءً ويستمر لمدة 3 ساعات، على أن ينتهي في تمام الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل.

أسعار تذاكر حفل محمد منير بمهرجان العلمين

وأعلنت شركة تذكرتي عن أسعار تذاكر حفل الكينج محمد منير، وجاءت الأسعار كالآتي:

-80 ألف جنيه شاملة 10 تذاكر.

-600 جنيه للتذكرة.

وقامت شركة تذكرتي بالترويج لفعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثانية عبر موقعها الرسمي، وقالت: انضموا إلينا في تجربة ترفيهية فريدة، شاركونا أكبر الحفلات لأهم المطربين، وأفضل العروض المسرحية لألمع النجوم، واستمتعوا بأحب الرياضات إليكم، اكتشفوا معنا متعة الترفيه في النسخة الثانية لمهرجان العلمين الجديدة.