بالفيديو والصور| أميرة سليم بين فرنسا والقاهرة

القاهرة - محمد ابراهيم - في أقل من 10 دقائق تمكنت السوبرانو العالمية أميرة سليم من أن تجذب انتباه الجمهور الحضور من كل دول العالم بقوتها في تقديم النشيد الوطني المصري والفرنسي وذلك ضمن الإحتفالية الهامة التي إقامتها السفارة المصرية بفرنسا إحتفالًا بالعيد الـ 72 القومي المصري وأيضا بمرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وفرنسا.

وحضر عدد كبير من الدبلوماسيين والسياسيين والشخصيات العامة من مختلف أنحاء العالم، والذين أشادوا بها وبأدائها المتميز، وأكدت أميرة على سعادتها بالمشاركة في هذا الإحتفال المتميز والذي أقيم في قاعة Salle Gaveau واحدة من أعرق القاعات الموسيقية في العاصمة الفرنسية باريس.



كما تطل ضيفة على الإعلامي الكبير معتز الدمرداش في حلقة برنامج "ضيفي" مع معتز الدمرداش على قناة الشرق للأخبار غدا الجمعة الموافق 12 يوليو، وحوار مطول عن أبرز على أبرز المحطات في مسيرتها المهنية.