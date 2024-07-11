من أرض الألغام إلى الإنغام.. محمد الباز: العلمين الجديدة من أجمل مناطق العالم على الإطلاق

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إنه سعيد بهذه الحلقة الاستثنائية من برنامج “الحياة اليوم” من أرض مدينة العلمين، معبرًا:" اليوم ١١ يوليو بداية الانطلاق لمهرجان العالم العلمين في نسخته الثانية".



وأكد الدكتور محمد الباز، خلال تقديمه برنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”،:العلمين الجديدة من أجمل مناطق العالم على الإطلاق الىن، ويمكن القول أن الجدية في العمل قادرة على تحويل المناطق المهجورة إلى وجهات عالمية".



وأضاف في حديثه،:" مصر استطاعات تحويل هذه المنطقة من منطقة موت بالألغام إلى منطقة متكاملة الخدمات، لذا تحولت مدينة العلمين من أرض الألغام إلى أرض الأنغام".



وأشار إلى، أن مهرجان العلمين مستمر لمدة ٥٠ يوم، حيث ستكون نهايته في ٣ أغسطس.