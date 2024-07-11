مدير مهرجان القاهرة السينمائي: "الترفية" جزء أساسي بحياة المواطنين ومن دونه يموت

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أحمد جودة - القاهرة - قال عصام زكريا مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إن الترفية بمعنى العروض الفنية الثقافية هو مصطلح ليس المقصود به الرفاهية لأ المقصود به هو الإمتاع الفني والثقافي.



وأضاف مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، للإعلامي الدكتور محمد الباز، من مدينة العلمين الجديدة مباشرة على الهواء، بالتزامن مع افتتاح مهرجان العلمين في دورته الثانية، فكرة الترفية هو جزء أساسي في حياة المواطنين بمختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية، وبالتالي دون الترفية الإنسان يمل ويموت.



وواصل:" مهرجان العلمين ممكن أن مختلف الفئات والطبقات يلاقوا فيه ما يرفه عنهم"، فضلًا عن أنه يكون فيه بعض المدن أو الاماكن لأصحاب الملايين فقط موجود في العالم بأكمله ولا يعيب في ذلك، والفكرة أنه يجب أن يطون في كل الطبقات ترفيه، وفي الحفلات أيضًا زي ما بتتعمل في العلمين بتتعمل في الإسكندرية وطنطا وأسيوط، وأيضًا القلعة، وطبقة الأغنياء جزء من حياة الرأسمالية اللي احنا عايشين فيها والمهم أن يبقي فيه نوع من أنواع التواصل بين الطبقات يكون فيه المصالح بتصب على بعض، بمعني أن الناس الاغنياء لما بتعمل نشاط بتشغل طبقة تانية والعكس صحيح".

وكان أعلن الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسيّ إدارة وتحرير "الدستور"، عن عرض حلقته الجديدة من برنامج "الحياة اليوم"، اليوم من مدينة العلمين الجديدة، بالتزامن مع افتتاح مهرجان العلمين في دورته الثانية.



وكشف الباز، أن البرنامج سيعرض غدًا من العملين؛ للحديث عن إنجازات الدولة في العلمين وفعاليات مهرجان العلمين وما تحقق فيه في دورته الثانية والإقبال الكبير عليه.