أحمد جودة - القاهرة - منى عبدالوهاب: العلمين أصبحت مليئة بالجمال والبهجة

حلت الإعلامية منى عبد الوهاب ضيفة برنامج "الحياة اليوم" من تقديم الدكتور محمد الباز الذي يتم تقديم عبر قناة الحياة، وتحدثت منى عبد الوهاب عن التطور الكبير الذي شهدته مدينة العلمين، ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل.

الإعلامية منى عبد الوهاب

منى عبد الوهاب: العلمين أصبحت مليئة بالجمال والبهجة

قالت الإعلامية منى عبد الوهاب في لقائها مع برنامج الحياة اليوم أن مدينة العلمين أصبحت مدينة جميلة ومبهجة بعد أن كانت حقل ألغام، كما أنها أشادت بإعتبارها المنسق العام والمتحدث الرسمي باسم مهرجان العلمين الفني، بالتحول الكبير الذي شهدته مدينة العلمين، فقد تحولت من حقل ألغام إلى مدينة عصرية وجميلة في فترة وجيزة لم تتجاوز الأربع سنوات، مؤكدة أن هذا التحول السريع يعد إنجازًا غير عاديًا، حيث أصبحت المدينة مليئة بالجمال والبهجة، وتوفر سهولة في التنقل والعيش.



منى عبد الوهاب توضح الهدف الأساسي من تطور مدينة العلمين

وأضافت خلال حوارها ببرنامج “الحياة اليوم” مع الدكتور محمد الباز أن الهدف الأساسي هو أن تكون مدينة العلمين حيوية ونابضة بالحياة طوال العام، مبدية إعجابها الشخصي بالمدينة حيث تقيم، وانبهارها بالأبراج الضخمة والتشييد المتقن، خاصة وأنها تقع وسط البحر، مؤكدة أن لون المياه والرمال في العلمين فريد من نوعه ولا يوجد في العديد من الأماكن الأخرى، وأوضحت أن منظر الأبراج والتقدم العمراني وسط المياه يعد بديعًا وغير معتاد في مصر، مما يجعل العلمين مكانًا مختلفًا تمامًا عن أي مكان آخر في مصر، مشيرة إلى أن ما اعتدنا عليه في شرم الشيخ يختلف تمامًا عن ما نشاهده الآن في العلمين، حيث الأبراج وامتداد البحر إلى مناطق لم نعتد عليها من قبل.