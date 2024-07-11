أحمد جودة - القاهرة - لطيفة تطرح أحدث أغانيها "الحياة سكرة" من ألبوم مفيش ممنوع

طرحت الفنانة الكبيرة لطيفة الساعات القليلة الماضية أغنية جديدة من أغاني ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان مفيش ممنوع وجاءت الأغنية بإسم "الحياة سكرة" وقامت بطرحها عبر حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وتعد هذه الأغنية تاسع كليبات الألبوم الجديد.

الفنانة لطيفة



تفاصيل أغنية الحياة سكر

جائت أغنية الحياة سكر من من كلمات عمرو المصري، ألحان سامر أبوطالب، توزيع أمين نبيل، والفيديو كليب من إخراج وليد ناصف.

آخر أعمال لطيفة

ومن الجدير بالذكر أن آخر الأعمال الغنائية التي طرحتها الفنانة لطيفة هى أغنية "أنا المرسى" وتم طرحها في الأيام القليلة الماضية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وأغنية أنا المرسى من كلمات كريم حكيم، ألحان خالد فتوح، ةتوزيع موسيقي ومكساج تميم.



كلمات أغنية الحياة سكرة

وتقول كلمات الأغنية:

الحياة سكرة

شمسها منورة

تضحكلها وضحكتها

مظبوطة بالمسطرة

فرفشتها وعشتها

حضناها وبحبها

غنيتلها وغنيتلي

أحزاني ودعتها

وبالناس مش شاغلة بالي

ماشية وبرقص في حالي

وبقول يا أفراح تعالي.. يالا بينا نعيش

وعلى أيه بتحسبها بقى عدي

بكرة تروق تبقى كده وردي

عقد السعادة جاهز وممضي.. أضحك وما تخبيش

أعصابي روقتها

وروحي دلعتها

لميت همومي في شنطة

ورميتها أنا كلها

ودماغي متسستمة

هخرج وأرقص وأغني

للفرحة أنا مسلمة وبالناس مش شاغلة بالی

ماشية وبرقص في حالي

‏‏وبقول يا أفراح تعالي.. يالا بينا نعيش

وعلى أيه بتحسبها بقى عدي

بكرة تروق تبقى كده وردي

عقد السعادة جاهز وممضي.. أضحك وماتخبيش