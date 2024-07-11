نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. رجال في حياة إليسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر اسم المطربة اللبنانية اليسا تريند محركات البحث وذلك بعد ظهورها في برنامج "بيت السعد" للنجمين أحمد وعمرو سعد، وتحدثت اليسا خلال اللقاء عن العديد من الأشياء والكواليس الخاصة.

ومن ضمن تصريحاتها علاقتها بالرجال وقصة حبها وفي هذا التقرير نبرز لكم أهم الرجال في حياة اليسا

قالت إليسا من قبل أنها عاشت قصة حب مع شاب مسلم واكتشفت بعد ذلك أنه متزوج، وأخذت قرار البعض عنه حفاظًا على أسرته.

وأضافت:" كان الموضوع صعب في البداية وزعلت كثيرًا وقلت لو لم يكن متزوج أو تعرفت عليه في وقت آخر، وبعد ذلك أصبح الأمر عادي بالنسبة لي".

اليسا

والثاني كان رجل أعمال يبلغ من العمر 35 عاما وكان رجل أعمال لبناني تعرفت عليه في لندن ويعيش في السعودية، لكن لم يتفاهموا وتم الأنفصال بينهم في هدوء.

والثالث هو النجم وائل كفوري الذي دائمًا ارتبط اسمه مع اليسا في أكثر من شائعة وخاصة بعد شهرتها في الوطن العربي، وانتشرت شائعات عن أن تجمعهم علاقة سرية لكن خرج كلا منهم ونفي الأمر وأن الصداقة فقط هي ما تجمعهم.

اليسا

والرابع هو طارق الخيتوني.. رجل أعمال ليبي ارتبطت به اليسا في عام 2010 إلا أنها انفصلت عنه بعد شهور وقد أكدت تقارير صحف لبنانية وقتها ان شخصيته العنيفة دفعتها للإنفصال عنه ورفض الزواج منه.