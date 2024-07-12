نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لما جبريل: مهرجان العلمين كرنفال مبهر ويستهدف مليوني زائر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الإعلامية لما جبريل، إنّ مهرجان العلمين هو الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، مواصلة: "المهرجان في نسخته الثانية ليس مهرجانًا واحدًا فقط، لكنه عدة مهرجانات داخل مهرجان واحد".

تصريحات لما جبريل

وأضافت "جبريل"، في تغطية خاصة، عبر قناة "إكسترا نيوز": "نتحدث معكم عن كرنفال مبهر في مدينة العلمين الجديدة، وسنكون دوما معكم عبر شاشة إكسترا نيوز في مهرجان العالم علمين".

وتابعت الإعلامية: "تابعنا في المهرجان الصحفي للمهرجان تحت شعار العالم علمين، وشهدنا لفتات كريمة من إدارة المهرجان، مثل رفع العلم الفلسطيني مع العلم المصري، و60% من إجمالي أرباح المهرجان سيجرى تخصيصها للأشقاء في غزة".

وواصلت: "في السنة الماضية، زار المهرجان مليون زائر، وفي هذا العام نستهدف مليوني زائر، ومدينة العلمين بشكلها الجديد تستوعب 3 ملايين زائر.. هنا كل شيء رائع، الطبيعة، الجو، والراحة، كما أن العلمين الجديدة ارتفع مستوى الخدمة فيها بشكل كبير وسط تحضيرات وكبيرة جدا للمهرجان".





تخصيص جزء من أرباح مهرجان العلمين



يشار إلى إنه أعلنت إدارة مهرجان العلمين في دورته الثانية عن تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالدورة الثانية من المهرجان.

وعقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اليوم، الإثنين، المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق الدورة الثانية من مهرجان العلمين، وتعمل على تحضيرات الاستعدادت النهائية، وشهد المؤتمر الصحفي والذي تمت إقامته في منطقة النورث سكوير بمدينة العلمين الجديدة الإعلان عن كافة الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية التي يشهدها المهرجان خلال العام الجاري على مدار شهور الصيف.



تفاصيل مهرجان العلمين الدورة الثانية



أعلنت إدارة مهرجان العلمين، خلال الموتمر الصحفي للمهرجان الذي أقيم بمدينة العلمين، عن الفعاليات والتي من بينها أن المهرجان سينقسم إلى 4 مهرجانات أخرى.

وقالت الإعلامية منى عبد الوهاب، خلال تقديمها للمؤتمر الصحفي، إن المهرجان سيشمل 4 مهرجانات وهي "مهرجان نبته"، و"مهرجان الترفيه"، و"مهرجان الرياضة"، و"مهرجان الطعام"، و"مهرجان الموسيقى والمسرح".