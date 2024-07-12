نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المخرج عمرو عرفة عن فيلم "أهل الكهف": فخور بـ الفيلم وسعيد بتواجده في مشواري الفني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل المخرج عمرو عرفة، مساء اليوم، ضيفا في برنامج "أسرار النجوم"، الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر إذاعة الراديو "نجوم إف إم"، وكشف خلال اللقاء عن كواليس تصوير آخر اعماله الفنية وهو فيلم "أهل الكهف" الذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائية.

وقال "عرفة":" أنا قريت فيلم أهل الكهف كثيرا ووجدت بها تحدِ إنها ممكن تكون عصرية وفيه تطابق بينها وبين بعض الأحداث حوالينا وقلت لأيمن بهجت قمر على الفكرة وجاء لي بمعالجة سحرية ومختلفة تماما وأدهشني، ووجدت السكة ماشية وعاينت أماكن التصوير في المغرب وأيرلندا وتركيا، ثم جاءت كورونا وتوقفنا فترة، وفي النهاية أنا فخور بهذا الفيلم وسعيد بتواجده في مشواري الفني وراض عنه وعارف إنه سيعيش في وجدان الجمهور".

أبطال وصناع فيلم "أهل الكهف"

شارك في بطولة فيلم "أهل الكهف" عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: خالد النبوي،غادة عادل،محمد ممدوح، محمد فراج،أحمد عيد، ريم مصطفي، بسنت شوقي، هاجر أحمد، صبري فواز، رشوان توفيق، أحمد وفيق، غيرهم، ومن إخراج عمرو عرفة.



أحداث فيلم "أهل الكهف"

تدور أحداث الفيلم، في إطار ملئ بالتشويق والإثارة من خلال مجموعة من الأشخاص يستيقظون في زمن آخر غير زمنهم الأصلي، وعليهم أن يواجهوا حياة مختلفة تمامًا والتعايش معها..