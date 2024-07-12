أحمد جودة - القاهرة - آيتن عامر تطرح برومو أحدث أغانيها "مثيرة للجدل"

طرحت الفنانة آيتن عامر منذ قليل بورمو أغنيتها الجديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام والذي تم تصويره على طريقة الـ "Ai" الذكاء الإصطناعي

ويستعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل.

الفنانة آيتن عامر



منشور آيتن عامر عبر إنستجرام

حرصت آيتن عامر على الترويج لاغنيتها الجديده التي تحمل إسم "مثيرة للجدل" والتي من المقرر أن يتم طرحها قريبا على حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات يوتيوب، وجاء ترويج الفنانة آيتن عامر لأغنيتها الجديدة عبر حسابها الرسمي على منصة تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام حيث وضعت الأغنية وكتبت من خلال خاصية الكابشن:

"أحلى مسا عليكي يا صفرا، وملكيش بيبس".

آيتن عامر في الدراما

ومن الجدير بالذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي شاركت فيها الفنانة آيتن عامر وهو مسلسل بعنوان "تل الراهب" والذي تم عرضه في مارس الماضي لهذا العام الحالي 2024، قدمت من خلاله الفنانة آيتن عامر شخصية "حبيبة" وهو مسلسل ينتمي إلى فئة الأعمال الدرامية الاجتماعية والذي تدور أحداثه في إطار مميز من الإثارة والتشويق.

أبطال مسلسل تل الراهب

وقد شارك في مسلسل تل الراهب كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري إلى جانب الفنانة آيتن عامر وهم: محمد رياض، أحمد فؤاد سليم، ميرهيان حسين، مي القاضي، وآخرين من النجوم المتميزين، والمسلسل من تأليف طارق بركات، والإخراج لـ عادل الأعصر.