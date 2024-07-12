نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هكذا احتفل عزيز الشافعي بتصدر التريند لأغنية واكلة الجو لـ محمد حماقي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

نجحت أغنية المطرب محمد حماقي الجديدة "واكلة الجو" في تحقيق انتشار واسع وتصدر قوائم البث الموسيقي المختلفة.



الأغنية، التي كتب كلماتها الشاعر تامر حسين ولحنها الملحن عزيز الشافعي،ووزعها تميم واحتلت المركز الأول على قوائم التريند في العديد من المنصات الرقمية الكبرى،

حيث حرص عزيز الشافعي مشاركة فرحته مع جمهوره من خلال صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام،

وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:"الحمد لله واكلة الجو حماقي تريند رقم ٤يوتيوب مصر غير السعودية والإمارات والترند جلوبال".

تعليقات الجمهور على منشور عزيز الشافعي

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الأغنية خطيرة، الف مليون مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، مش جديدة على عزيز دايما مبهر، اسمك لوحده تريند، وغيرها من التعليقات.

يأتي هذا النجاح ليؤكد مكانة حماقي الفنية وقدرته على إنتاج أعمال ناجحة تلقى استحسان الجمهور. وتتميز "واكلة الجو" بكلماتها الشعرية والحانها الجميلة التي عكست العديد من المشاعر والأحاسيس العاطفية.

كلمات أغنية واكلة الجو

وجاءت كلمات أغنية وأكلة الجو على النحو التالي:" ‎أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في القعدة

‎واحدة واخدة قلبي واحدة واحدة

‎ضرب نار دمار دي مش بتهدا

‎جامدة مش هزار

‎أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في اللمة

‎لأ بجد فينها وفين همّ

‎حد شاف جمال كده بالذمة

‎دايسة ع الزرار



‎واكلة الجو

‎اليوم بوجودها احلوّ

‎هفضل 100 سنة هنا لو

‎قدامي عينيها الحلوين دول

‎واخدة الناس

‎بالرقة وبالإحساس

‎أنا عيني عليها يا ناس

‎إيه اللي بتعمله فيا ده معقول؟

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