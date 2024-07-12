نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصل إلى 120 ألف جنيه.. تفاصيل وشروط حفل عمرو دياب في مهرجان العلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت شركة "تذكرتي" الإلكترونية عن فتح باب حجز حفل المطرب عمرو دياب، حيث يحي حفلا غنائيا ضخما يوم 9 أغسطس المقبل، ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين.

شروط حفل عمرو دياب

وأعلن الموقع الرسمي لـ«تذكرتي» الخاص بحجز تذاكر الحفل، عن شروط الحضور، وتمثلت في 3 أمور بسيطة.

1_ لا يسمح بالمأكولات والمشروبات

2_لا استرداد أو استبدال

3_ولا دخول بعد غلق الأبواب في موعدها المحدد.

أسعار تذاكر حفل عمرو دياب

وقسمت أسعار تذاكر الحفل إلي 4 فئات لكي تتناسب مع جميع الطبقات وهي كالتالي:_

120 ألف جنيه لحجز تذكرة «lounges» لطاولة تناسب 8 أفراد

60 ألف جنيه لحجز تذكرة المنضدة التي تناسب 6 أفراد.

900 جنيه لـ«fan pit».

600 جنيه للتذكرة العادية الـ«regular».

ومن المقرر أن يقدم عمرو دياب باقة متنوعة من اغانية الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور، ومنها: "تملي معاك، نور العين، انا عايش، يا انا يا لأ، عكس بعض، ياقمر مكانك".

أحدث أعمال عمرو دياب

يذكر أن الفنان عمرو دياب قد طرح مؤخرا ريمكس مقسوم لأغنية "الطعامة"، وهي من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم.