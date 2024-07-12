نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سامو زين يكشف لـ "دوت الخليج الفني" أسماء المشاركين معه في دويتوهات ألبوم "الحب" (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفنان سامو زين نجاحًا كبيرًا بأحدث ألبوماته الجديدة التي يطرحها حاليًا وهو ألبوم "الحب" الذي قد طرح منه اغنيتان وهم "الحب" و"كارثة" وقد لقوا إشادات واسعة من الجمهور.

وبعد هذا النجاح الكبير تحدث "دوت الخليج الفني" مع الفنان سامو زين وكشف لنا العديد من الكواليس والإنفرادات الخاصة لـ "دوت الخليج الفني" حيث كشف لنا سامو زين لأول مرة عن اسماء الفنانين والفنانات المشاركين معه فى الدويتوهات الغنائية في ألبوم "الحب".

وقد صرح قائلًا: "ألبوم الحب هيكون به 3 دويتوهات هيكونوا مع فنان أردني وهو اسمه حسون، وفنان آخر يوناني، وفتاة آخري عربية من بلاد الشام أقدمها لأول مرة وهذه مفاجأة للجمهور".

أعمال سامو زين القادمة

ويستعد الفنان سامو زين لطرح ثالث أغنيات الألبوم الجديد الذي من المقرر أن يطرحها قريبًا، وقد روج للأغنية الجديدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" حيث نشر قائلًا: "‏Hey everyone، أشتقتلكم، ‏New Song coming 25 / 7، أغنيه جديده (القبول نعمة)"

تفاصيل أغنية "كارثة"

والجدير بالذكر أنه قد طرح منذ أيام قليلة الفنان سامو زين أحدث أغنياته وهي أغنية "كارثة" وتعد هي ثاني أغنيات الألبوم الجديد الذي من المُقرر أن يطرح باقي أغنياته خلال الفترة المقبلة، وقد حققت أغنية "الحب" نجاحًا كبيرًا منذ الوهلة الأولي التي طرحت فيها.

وقد وصلت نسبة مشاهدات أغنية "كارثة" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" نحو 149 ألف مشاهدة، وقد طرحت الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وأغنية "الحب" من كلمات أحمد جابر، وألحان عمرو العزبي ومحمد شحاتة، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج إسماعيل الابرص.

تفاصيل أغنية "الحب"

والجدير بالذكر أنه قد طرح مؤخرًا الفنان سامو زين أحدث أغنياته وهي أغنية "الحب" وتعد هي أول أغنيات الألبوم الجديد الذي من المُقرر أن يطرح باقي أغنياته خلال الفترة المقبلة، وقد حققت أغنية "الحب" نجاحًا كبيرًا منذ الوهلة الأولي التي طرحت فيها

وقد وصلت نسبة مشاهدات أغنية "الحب" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" نحو 657 ألف مشاهدة، وقد طرحت الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وأغنية "الحب" من كلمات أحمد جابر، وألحان عمرو العزبي ومحمد شحاتة، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج إسماعيل الابرص.