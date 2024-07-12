نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. عبد الله مشرف يتصدر تريند جوجل في السعودية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تصدر إسم الفنان عبد الله مشرف تريند مؤشرات بحث جوجل في السعودية، نظرا لإنتشار أنباء حول إعتزاله عن الوسط الفني.



ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المحطات الفنية لـ عبد الله مشرف

نشأة عبد الله مشرف

عبد الله محمد عبد الله، ولد يوم 15 فبراير لعام 1942م، حصل على بكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحيةعام 1974.



مسيرته الفنية



عُين في مسرح الطليعة وقدم العديد من المشاهد الصغيرة في بعض الأعمال المسرحية منها “عفاريت من ورق” و”الناس الطيبة” و”ليالي شهرزاد” و”الدندرمة”.

المسرح هو المدرسة الحقيقية للفنان كما يري “عبد الله” لذلك عمل في مسرح الفنان “محمد صبحي” الذي شاركه في بطولة العديد من المسرحيات منها “أنت حر” و”الهمجي” و”وجهة نظر” و”تخاريف” و”لعبة الست” و”كارمن”.

أبرز أعماله الدرامية

بعد فترة من العمل المسرحي اتجه الفنان “عبد الله مشرف” إلى التليفزيون، وقدم عدد من المسلسلات منها “رجل خطير جدا” و”على هامش السيرة”، ثم بدأت شهرته تتصاعد من خلال المسلسل الاجتماعي الكوميدي “يوميات ونيس” الذي شارك بعده في العديد من الأعمال التلفزيونية الجيده: منها “زيزينيا” و”أبو ضحكة جنان” و”أولاد الشوارع” و”العمة نور” و”فارس بلا جواد”.

أبرز أعماله السينمائية

كما اقتحم العمل السينمائي وقدم أول أدواره في السينما من خلال فيلم “التخشيبة” مع المخرج “عاطف الطيب”،

وشارك أيضًا في بطولة العديد من الأفلام مع عدد من النجوم، ومن أبرز أعماله السينمائية: “جري الوحوش” و”كتيبة الإعدام” و”البيضة والحجر” و”الهروب” و”الهجامة” و”رحلة حب” و”كذلك في الزمالك” و”قلب جرئ” و”عايز حقي” و” العيال هربت” و”عيال حبيبة” و”وش إجرام” و”كلام في الحب” و”جعلتني مجرمًا” و”كاريوكى” و”خليك في حالك” و”الكيف” و”البلياتشو” و”بوبوس” و”صياد اليمام”.

وكان آخر أعماله فيلم "ع الماشي" بطولة علي ربيع، وكريم عفيفي، وآية سماحة.

