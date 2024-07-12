في هذا الموعد.. إليسا تحيى حفلًا غنائيًا ضخما في لبنان

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد المطربة اللبنانة إليسا لإحياء حفلًا غنائيًا، ومن المقرر إقامتها يوم الخميس 18 يوليو الجاري، في لبنان.

ومن المقرر أن تقدم إليسا لجمهورها مجموعة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور، ومنها: "مكتوبة ليك، سهرنا ياليل، حالة حب، حب كل حياتي، فاتت سنين".

أخر أعمال أليسا

ويذكر ان احتفلت المطربة اللبنانية إليسا بنجاح ألبومها الجديد “أنا سكتين”، الذي طرحته مؤخرًا، وأقامت إليسا حفلًا خاصًا للاحتفال مع أصدقائها بنجاح الألبوم، وقدمت مجموعة كبيرة من أغاني الألبوم وسط تفاعل كبير من الجمهور.

حققت النجمة اللبنانية إليسا نجاحًا كبيرًا بعد طرحها ألبوم "أنا سكتين" عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” والمنصات الموسيقية المختلفة.

وفي نفس السياق، حققت أغنية "أنا سكتين" التي تحمل نفس اسم الألبوم أكثر من مليون ونصف مشاهدة.