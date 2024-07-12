لأول مرة.. سامو زين يكشف لـ "دوت الخليج الفني" اسم فيلمه الجديد (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - عاد الفنان سامو زين إلى الساحة الفنية بعد غياب طويل حيث أنه قد عاد لطرح ألبوم جديد بعد غياب نحو عام كامل عن آخر أغنية قد طرحها وهي أغنية "دي حبيبتي"، وعاد بألبوم "الحب" وحقق به نجاحًا كبيرًا.

وقرر سامو زين عودته للساحة السينمائية أيضًا بعد غياب دام نحو 17 عام من طرح فيلمه "90 دقيقة" فيعود سامو زين إلى السينما قريبًا بفيلم جديد، وتحدث "دوت الخليج الفني" مع الفنان سامو زين وقد كشف لنا تفاصيل فيلمه الجديد لأول مرة.

حيث كشف تفاصيل الفيلم قائلًا: "تم الانتهاء من كتابة الفيلم وتجهيز كل عناصره، بما في ذلك الأبطال والأغاني والفكرة والمخرج والمصورين. حاليًا، أنا مركز على إطلاق الألبوم الجديد، وبعد ذلك سنبدأ في تصوير الفيلم والتركيز عليه في شهر نوفمبر".

وأضاف قائلًا: "الفيلم يحمل اسم "كوابيس" وهو فيلم رومانسي يقدم حبكة درامية جديدة لم أقدمها من قبل، ويشارك في الفيلم جانب كبار الفنانين من مصر وتونس ولبنان وسوريا والخليج. والفيلم من قصتي، ويشاركني العديد من الأشخاص الموهوبين، وأتمنى أن ينال إعجابكم".

نجاح الأغنيات التي طرحت من ألبوم "الحب"

حقق الفنان سامو زين نجاحًا كبيرًا بأغنيات ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "الحب" حيث أنه قد طرح منه اغنيتان وهم "الحب" و"كارثة" الذي لقوا نجاحًا كبيرًا منذ الوهلة الأولي الذي طرحوا فيها، وقد احتلوا الأغنيات التريند عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وأيضًا عبر موقع "انغامي"

تفاصيل أغنية "كارثة"

والجدير بالذكر أنه قد طرح منذ أيام قليلة الفنان سامو زين أحدث أغنياته وهي أغنية "كارثة" وتعد هي ثاني أغنيات الألبوم الجديد الذي من المُقرر أن يطرح باقي أغنياته خلال الفترة المقبلة، وقد حققت أغنية "الحب" نجاحًا كبيرًا منذ الوهلة الأولي التي طرحت فيها.

وقد وصلت نسبة مشاهدات أغنية "كارثة" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" نحو 149 ألف مشاهدة، وقد طرحت الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وأغنية "الحب" من كلمات أحمد جابر، وألحان عمرو العزبي ومحمد شحاتة، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج إسماعيل الابرص.

تفاصيل أغنية "الحب"

والجدير بالذكر أنه قد طرح مؤخرًا الفنان سامو زين أحدث أغنياته وهي أغنية "الحب" وتعد هي أول أغنيات الألبوم الجديد الذي من المُقرر أن يطرح باقي أغنياته خلال الفترة المقبلة، وقد حققت أغنية "الحب" نجاحًا كبيرًا منذ الوهلة الأولي التي طرحت فيها

وقد وصلت نسبة مشاهدات أغنية "الحب" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" نحو 657 ألف مشاهدة، وقد طرحت الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وأغنية "الحب" من كلمات أحمد جابر، وألحان عمرو العزبي ومحمد شحاتة، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج إسماعيل الابرص.