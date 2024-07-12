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أحمد جودة - القاهرة -

كشف المخرج عمرو عرفة كواليس تعاونه مع الزعيم عادل إمام من خلال عملين سينمائيين جمعهما مع معًا، مشيرًا إلى سبب الحب الجماهيري له بهذا الشكل، من خلال لقاءه ببرنامج أسرار النجوم.

عمرو عرفة: سر حب الجماهير للزعيم هبة من ربنا



وقال: "سر حب الجماهير للزعيم هي هبة من ربنا مُنحت له فدخل قلوب الناس".





وأضاف: "وكمان قدم مواضيع تمس قلوب الجمهور خليته يدخل قلوب جماهير الوطن العربي كله مش بس المصريين، وأعتقد أن ده محدش يقدر يوصل له إلا بعد 200 سنة، وهي حالة وتركيبة صعب تحليلها".

عمرو عرفة: لوكيشن عادل إمام إضافة قوية للوكيشن الخاص بي

وتابع: "عملت مع عادل إمام فيلمين السفارة في العمارة وزهايمر وهو آخر أعماله السينمائية، التعاون معه هو حالة فريدة ممرتش بها قبله أو بعده لأن لوكيشن عادل إمام إضافة قوية للوكيشن الخاص بي".

وأشار: "أنا إذا كنت مرتب وبحب المواعيد بلاقيه بيحضر قبلي، وبيحب كل الناس وعارف أقل التفاصيل للعامل الصغير لمدير التصوير، ولو عرف بوجود مشكلة بيحاول يحلها كان بيحتوي كل الناس ودي إنسانيات عادل إمام بعيدًا عن كونه فنان كبير".



عمرو عرفة يكشف الحالة الصحية للزعيم عادل إمام

وواصل: "أنا على أتواصل مع الزعيم دائما وهو زي الفل".

آخر أعمال المخرج عمرو عرفة



والجدير بالذكر أن آخر أعمال المخرج عمرو عرفة فيلم أهل الكهف لـ خالد النبوي، والذي حاز على إعجاب الجمهور.



وشارك في بطولة فيلم أهل الكهف كل من خالد النبوي، محمود حميدة، غادة عادل، أحمد عيد، ريم مصطفى، صبري فواز، هاجر أحمد، مصطفى فهمي، من سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.