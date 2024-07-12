ناهد السباعي تتعاقد على " بنات الباشا"

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقدت الفنانة ناهد السباعي على فيلم تحت عنوان “ بنات الباشا” ومن المقرر أن يتولى إخراج العمل ماندو العدل ويكتبه محمد هشام عبيه حسب تصريحات صحفية.

والجدير بالذكر آخر أعمال الممثلة ناهد السباعي مسلسل محارب الذى شارك في بطولته أحمد زاهر، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، محمود البزاوى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، بسنت أبو باشا، أحمد عنان، كريم العمرى، وضيف الشرف ماجد المصرى.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبى تشويقى، حول الشاب عزيز الشاب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تمامًا بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لاعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته وسط صراعات كبيرة يعيشها