تبدأ 7000 جنيها.. أسعار تذاكر حفل ماجدة الرومي بمهرجان العلمين

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد النجمة ماجدة الرومى، لإحياء حفلا غنائيا ومن المقرر إقامتها، يوم 19 يوليو الجارى، ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية بقيادة المايسترو نادر عباسى.

وكشفت "تذكرتي" عن فتح باب حجز حفل المطربة ماجدة الرومي، إستعدادًا لإقامتها ضمن حفلات مهرجان العلمين 2024 يوم 19 يوليو 2024.

وقسمت أسعار تذاكر الحفل إلي 4 فئات لكي تتناسب مع جميع الطبقات وهي كالتالي:_

أسعار تذاكر حفل ماجدة الرومي

وقسمت أسعار تذاكر الحفل إلي 4 فئات لكي تتناسب مع جميع الطبقات وهي كالتالي:_

الفئة الأولي (VIp)بسعر 15 آلاف جنية مصري

الفئة الثانية (VIp)بسعر 10 آلاف جنية مصري

الفئة الثالثة (VIp)بسعر 7 آلاف جنية مصري

الفئة الرابعة (VIp)بسعر 5 آلاف جنية مصري