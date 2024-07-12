بتوقيع عمرو المصري.. الجمهور يشيد بأغنية الحياة سكرة لـ لطيفة



القاهرة - محمد ابراهيم -

أحرزت الفنانة المغربية لطيفة نجاحًا كبيرًا بأغنيتها الجديدة "الحياة سكرة". حيث حققت الأغنية أرقام مشاهدة وتفاعل كبيرة على المنصات الرقمية المختلفة منذ طرحها،حيث شارك الشاعر عمرو المصري جمهوره بفيديو من الأغنية من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفق بالفيديو تعليقًا قال فيه:" بسم الله جديد العمل رقم ١٠ من كلماتي مع الفنانة الكبيرة الغالية لطيفة، الحياة سكرة".

وأضاف:"الأغنية من كلمات عمرو المصري، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أمين نبيل، ميكس وماستر مصطفى رؤوف، إخراج وليد ناصف، الان على اليوتيوب وجميع منصات الموسيقى.

تُعد "الحياة سكرة" واحدة من أبرز أعمال لطيفة الفنية في الآونة الأخيرة، حيث جسدت من خلالها رسالة إيجابية عن تقبل التحديات والتعامل بحكمة مع تقلبات الحياة.

وقد لاقت الأغنية ترحيبًا واسعًا من جمهورها في المغرب والعالم العربي، معبرين عن إعجابهم بالكلمات المؤثرة والأداء الغنائي المميز للفنانة.



وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

الحياة سكرة

شمسها منورة

تضحكلها وضحكتها

مظبوطة بالمسطرة

فرفشتها وعشتها

حضناها وبحبها

غنيتلها وغنيتلي

أحزاني ودعتها

وبالناس مش شاغلة بالي

ماشية وبرقص في حالي

وبقول يا أفراح تعالي.. يالا بينا نعيش

وعلى أيه بتحسبها بقى عدي

بكرة تروق تبقى كده وردي

عقد السعادة جاهز وممضي.. أضحك وما تخبيش

أعصابي روقتها

وروحي دلعتها

لميت همومي في شنطة

ورميتها أنا كلها

ده أنا ضحكتي في السما

ودماغي متسستمة

هخرج وأرقص وأغني

للفرحة أنا مسلمة وبالناس مش شاغلة بالی

ماشية وبرقص في حالي

‏‏وبقول يا أفراح تعالي.. يالا بينا نعيش

وعلى أيه بتحسبها بقى عدي

بكرة تروق تبقى كده وردي

عقد السعادة جاهز وممضي.. أضحك وماتخبيش