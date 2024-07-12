نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب... كارولين عزمي تتصدر تريند جوجل في السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدرت اسم الفنانة كارولين عزمي تريند مؤشرات بحث جوجل في السعودية، نظرا لإنتشار صور لها حول إطلالتها المثيرة للجدل.

حرصت الفنانة كارولين عزمي مشاركة جمهورها بصورة لها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

حيث ارتدت فستانًا أنيقًا باللون الأحمر مطرز بالورود كأنها تشبه الأميرات، حيث اعتمدت على وضع ميكب هادئ يبرز جمالها.



تعليقات الجمهور على منشور كارولين عزمي



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الفستان تحفة، دايما جميلة، ربنا يحفظك ويوفقك يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال كارولين عزمي



والجدير بالذكر آخر كارولين عزمي مسلسل حق عرب، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي،



وتدور أحداث مسلسل “حق عرب” في إطار الإثارة والتشويق حول بطل العمل الذي يتعرض للعديد من المغامرات خلال أحداث العمل، ويحاول أن يخرج منها بجانب قصة عاطفية ستتناولها الأحداث، ويشارك في بطولة المسلسل العديد من الفنانين أبرزهم الفنان رياض الخولي، سلوى عثمان، ميرهان حسين، وليد فواز، محمد علاء، وفاء عامر، كارولين عزمي، أحمد صيام، محمد أحمد ماهر، أحمد عبد الله محمود، وغيرهم، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.



و مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، حكاية "لسه فيه أمل" مكونة من 5 حلقات، وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شادى عبد السلام، ويشارك في بطولة الحكايةمجموعةمن الوجوه الصاعدة منهم محمد المولي، وهنا يسري، وشهد الشاطر، وآخرون، وحازت الحكاية على إعجاب الكثير من الجمهور وتصدرت الترند فور عرضها على الشاشة.