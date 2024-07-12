نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أبرز تصريحات المخرج عمرو عرفة ببرنامج أسرار النجوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح المخرج عمرو عرفة في خطف قلوب الجماهير خلال لقاءه في برنامج أسرار النجوم مع الإعلامية إنجي علي على راديو نجوم إف إم.



وتحدث عمرو عن كواليس فيلم أهل الكهف وبدايته الفنية وعلاقته بأخيه شريف عرفة.

وقال: "مبحبش تصنيفي كـ مخرج أكشن أو كوميدي، وقدمت في البداية فيلم أفريكانو بعد كده فيلم السفارة في العمارة، وبحب الناس تقول معقول عمرو عرفة هو اللي عامل الفيلم ده النوعية دي".

عمرو عرفة يكشف عن فكرة عمل رواية أهل الكهف في فيلم سينمائي

وأضاف: "أنا تربيت على مسرحيات الأستاذ توفيق الحكيم، وقرأت أهل الكهف كتير، ولاقيت فيها تحدب إنها ممكن تكون عصرية وفيه تطابق بينها وبين بعض الأحداث حولنا".

عمرو عرفة: أيمن بهجت قمر عمل فكرة سحرية لمعالجة رواية أهل الكهف

وتابع: "قولت لأيمن بهجت قمر على الفكرة عمل معالجة سحرية ومختلفة تمامًا وأدهشني، ولاقيت السكة سالكة وعاينت أماكن التصوير في المغرب وأيرلندا وتركيا".

وأشار: "بسبب كورونا وتوقفنا شوية، وفي النهاية أنا فخور بهذا الفيلم وسعيد بتواجده في سيرتي الذاتية وراضي عنه وعارف إنه هيعيش في وجدان الجمهور".



عمرو عرفة يكشف عن عشقه للسينما

واستكمل: "كل مرحلة بيكون لها متعتها من بناء السيناريو والتحضير والمعاينات، والتصوير طبعا هو الوصول للحلم وكأنها فسحة، أنا من صغري عايش في كواليس السينما وهي بمثابة بيتي الأول واللوكيشن هم أسرتي".



سر صادم.... صفات لا تعرفها عن الأخوين شريف عرفة وعمرو عرفة

واختتم: "أنا وشريف بننبسط ونفرح لما بينزل لنا عمل في نفس الوقت، عكس ما الكل بيتخيل إن بيكون بينا تنافس، بالعكس شغلنا مش شبه بعض خالص، واتعلمت من والدي الراحل المخرج سعد عرفة القيادة داخل أماكن التصوير واللوكيشن كل واحد عارف بيعمل إيه وفيه نظام صارم".

آخر أعمال المخرج عمرو عرفة



والجدير بالذكر أن آخر أعمال المخرج عمرو عرفة فيلم أهل الكهف لـ خالد النبوي، والذي حاز على إعجاب الجمهور.



وشارك في بطولة فيلم أهل الكهف كل من خالد النبوي، محمود حميدة، غادة عادل، أحمد عيد، ريم مصطفى، صبري فواز، هاجر أحمد، مصطفى فهمي، من سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

