خاص- أول تعليق من ميس حمدان على تصريحات شقيقتها دانا بشأن الغياب عن التمثيل

القاهرة - محمد ابراهيم - صرحت الفنانة دانا حمدان عن سبب غيابها عن الساحة الفنية كاشفة أن هناك منتجين ترى أن وجود ثلاثة أشقاء في مجال واحد ليس مستحب لديهم.

قالت دانا حمدان في تصريحات تليفزيونية:' في منتج قالي كتير تلت أخوات على الوسط الفني".

علقت شقيقتها الفنانة ميس حمدان على هذا الأمر في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج الفني قائلة:'وجهة نظر تحترم وممكن يكون كدا فعلا أنا مفكرتش فيها قبل كده، وفكرة إني اتعرضت لده قبل كده ولالا هي مش بتكون كدا يعني أوقات ممكن يكون مخرج فيه عمل شايفنا إحنا الاتنين فيه فيقولك هاخد مي مثلا أو هاخد ميس إنما مياخدناش إحنا الاتنين في نفس العمل".

ومن ناحية اخري، شاركت الفنانة ميس حمدان فى فيلم “السيستم” الذى طرح فى السينمات خلال الشهور القليلة الماضية، والعمل من بطولة: أحمد الفيشاوي، طارق لطفي، نسرين طافش، بسنت شوقي، محمد علي رزق وضيوف الشرف ميس حمدان، نهى عابدين، رانيا منصور، أحمد فهيم وتأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداوي، وقامت ميس بالغناء مع الفيشاوى وأرسنك الأغنية الدعائية للفيلم.

وكان آخر أعمال ميس حمدان الغنائية أغنية "شيك ومهندم" التي طرحتها في شهر مايو من العام الماضى، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع لهانى يعقوب، وصورت ميس الأغنية فيديو كليب مع المخرج أحمد جريزمان، وايضا فيلم أسود ملون الذى تم عرضه في موسم عيد الفطر الماضى، والفيلم بطولة بيومي فؤاد، رنا رئيس، محمد كيلاني، أحمد فتحي، ميس حمدان، وضيوف الشرف: محمود حافظ، ومنة عرفة، وإبرام سمير، وصبا الرافعي، وريهام محيي الدين، من تأليف أحمد عثمان، وإخراج حسن البلاسي.