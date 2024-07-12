نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سامو زين يوجه رسالة لـ "شيرين" بعد أزمتها الأخيرة..ويكشف طريقة تعامله مع التعليقات السلبية (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفنان سامو زين نجاحًا كبيرًا في الفترة الأخيرة بأحدث ألبوماته "الحب"، وتحدث "دوت الخليج الفني" مع الفنان سامو زين وكشف لنا في تصريحات خاصة بعض من آرائه حول موضوعات كثيرة نستعرضها في الآتي.

كشف لنا سامو زين عن إمكانية تقديمه أغاني راب أو مهرجانات حيث صرح قائلاً: "أنا لدي النوع الخاص بي الذي اقدمه منذ بداياتي الفنية ولدي جمهوري ولدي مكانتي الخاصة بها عند الجمهور، ولكل نوع من أنواع الموسيقى جمهوره ومكانته الخاصة. الموسيقى بالفعل ليس لها حدود وتأتي بأشكال متنوعة مثل المهرجانات والموسيقى الكلاسيكية وتطبيقاتها في الدراما والعديد من الأنماط الأخرى. وذلك حق مشروع أنه يتواجد الكثير من أنواع الموسيقي والجمهور يختار ما يحبه"



وكشف لنا طريقة تعامله مع التعليقات السلبية قائلاً: "أعتبر التعليقات السلبية غير مفيدة بالنسبة لي، ولكن أستمع بشغف لأي تعليق بناء يمكن أن يساعدني في تحسين أعمالي الفنية. تجاهلي للتعليقات السلبية يساعدني على عدم تشتيت تركيزي والحفاظ على تركيزي على الإيجابيات. أنا مهتم بملاحظات الجمهور حول نقاط الضعف المحتملة لدي، لأن رأيهم يهمني كفنان، ويربطني بالجمهور الذي يدعم نجاحي".

وقد علق الفنان سامو زين على أزمة استغلال بعض الفنانين موقف الفنان الذي صفع شخص من جمهوره قائلاً: "السوشيال ميديا لها أساسيتها ولها أدوارها وكل شخص بيستخدم السوشيال ميديا بطريقته الخاصة، فهو حابب أنه يستغل الفرص الذي تكون لها دور مجتمعي فيستخدمها بطريقة سلبية أو يستغل شئ لا يكون مفيد للجميع لذلك لا أعتقد أن هذه فكرة جيدة".

وكشف لنا عن رأيه في فكرة اللجان الإلكترونية عبر السوشيال ميديا قائلاً: "مشروع التسويق للفنان ليس بالأمر البسيط الذي يمكن العثور عليه بسهولة، فهو موجود في كل مكان، وليس فقط على منصات التواصل الاجتماعي. بل على العكس، يبذل الفنانون جهودًا كبيرة للترويج لأعمالهم. لذا، أنصح الفنانين بالتركيز على عملهم وتجنب التسبب في أي ضرر لأشخاص آخرين، لأن أي ضرر قد يعود في النهاية عليهم بالسلب. لا يمكن أن يبقى شيء مستترًا اليوم، فكل تصرف يمكن أن يؤثر على مستقبلهم بطريقة لا يمكن تحديدها مسبقًا."



وقد وجه الفنان سامو زين رسالة الفنانة شيرين عبد الوهاب من خلال "دوت الخليج الفني" بعد أزمتها الأخيرة قائلاً: "كلنا بنحب شيرين وكلنا بنحب صوت شيرين وكلنها بنحبها بقالنا سنين طويلة، وأنا بتمنى أن ربنا يكرمها وترجعلنا شيرين هو ده الذي أقدر أوصله أن ربنا يكرمها يارب، وربنا يحافظ على شيرين علشان شيرين في النهاية هي فنانة، ولا احد يعلم الخبايا الذي بها وبحياتها فجميع الذي اتمناه لشيرين أنها ترجع لحياتها وترجع تمتعنا بأغنياتها".



وازال لنا سامو زين الستار عن تعرضه لموقف سرقة بعض أعماله وكشف لنا رد فعله قائلاً: "حدث نقاش كبير بيني وبين أحد الفنانين على منصات التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام، يجب أن نكون حذرين للغاية. الأغاني التي تحقق نجاحات كبيرة لها مكانة خاصة في قلوب الجمهور، وتمتلك تأثيرًا كبيرًا في حياتهم وذكرياتهم. لذا، يجب عدم التدخل في هذه الأمور، لأنها تشكل أساسًا هامًا في الثقافة الموسيقية. يجب أن نكون حذرين في الاستفادة من الألحان والنغمات التي تُنتج حاليًا، وكيفية تكوين العبارات الموسيقية. من وجهة نظري، إن استخدام أفكار موسيقية من أغاني أخرى يُعد تقليلًا للعمل الفني الأصلي، سواء كان الفنان مؤديًا أو منتجًا أو ملحنًا أو كاتبًا. في النهاية، أعتقد أنه من الضروري تقدير الجهود التي يبذلها الفنانون، وأن يكونوا مركزين أكثر على تقديم محتوى موسيقي متميز وذي قيمة للجمهور."



وكشف لنا الفنان سامو زين عن رأيه في توقعات العرافة ليلي عبد اللطيف قائلاً: "أنا لست من متابعي هذه الأمور بصراحة، أول مرة أتفاعل مع هذه المواضيع. أنا عادةً مشغول دائمًا بعملي ولا أشارك في هذه النقاشات ولا أهتم بها على الإطلاق. أعتمد كل شيء على الله، وفي النهاية، ليس لدي توقعات ولا أنا من هواة متابعة هذه الأمور. أنا أتعامل مع الناس بناءً على جهودهم وتعبهم وحياتهم التي يعيشونها. هذا هو الشعور الذي أعمل عليه في حياتي."

وصرح لنا عن أعماله القادمة قائلاً: "يوجد لدي حفلات الأيام المقبلة إن شاء الله في اكثر من دولة لدي في مصر ولبنان وسوريا ودبي والسعودية ولندن، ولدي جولة كبيرة جداً فى المغرب إن شاء الله لأن الجمهور وحشني وإن شاء الله هكون متواجد الفترة القادمة كثيراً".