نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سامو زين يكشف لـ "دوت الخليج الفني" كواليس ألبوم "الحب"..وسر الكيمياء بينه وبين فريق عمل الألبوم (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفنان سامو زين نجاحًا كبيرًا بأغنيات ألبوم "الحب" الذي طرحها منذ أسابيع قليلة وقد لقت الأغنيات إشادات واسعة من الجمهور منذ الوهلة الأولي التي طرحت فيها، وتحدث "دوت الخليج الفني" مع الفنان سامو زين وكشف لنا عن فترة تحضيره للألبوم ومدي توقعه نجاح الألبوم، وأيضًا صرح لنا عن سباب غيابه فى طرح الأغنيات، وأيضًا كشف لنا سر الكيمياء بينه وبين فريق عمل الألبوم ورأيه في التعاون مع شعراء وملحنين جُدد.

كشف سامو زين عن كواليس الألبوم قائلًا: "لقد قضيت ثلاث سنوات في العمل على الألبوم، حتى الآن انتهينا من تسع أغانٍ وهناك سبع أغانٍ أخرى نعمل عليها في الفترة القادمة. بصراحة، لا يزال هناك أغانٍ جديدة تُضاف إلى الألبوم. نحن نعمل بجدية ولا نتوقف، والألبوم يتكون من 12 أغنية من المقرر إصدارها من الآن وحتى نهاية الصيف إن شاء الله".

وعن توقعه النجاح الكبير للألبوم كشف قائلًا: "أولًا أحب أن أشكر الله وجمهوري الكبير الذي يساندني دائمًا ويقف بجانبي، فهم أجمل شيء في حياتي. لقد بذلت جهدًا كبيرًا في هذا الألبوم، وحاولت تقديم كل ما يحبه الجمهور وينتظره مني".

وأضاف: "الحمد لله أنا سعيد جدًا، وبعد هذا الجهد الكبير، شعرت أن الجمهور يريد أن يسمعني ويدعمني ويريد أن يسمع كل ما سأقدمه. كنت أتوقع النجاح، ولكن لم أتوقع هذا المستوى من القبول الكبير. بالطبع، أنا سعيد جدًا وأعدهم بالكثير من الأشياء الجديدة في الأيام القادمة".

أزال لنا الفنان الستار عن سبب غيابه الكثير في طرح الأغنيات حيث أن آخر أغنية كانت قبل عام وكشف ذلك قائلًا: "كانت أغنية 'دي حبيبتي' من المفترض أن تكون جزءًا من ألبوم 'الحب' الذي أعمل عليه حاليًا. ولكن، بسبب انشغالي بالتصوير والتوزيعات والألحان، ولأن العمل لا يزال مستمرًا وسيستغرق وقتًا، قررت أن أصبر الجمهور بهذه الأغنية لأقول لهم أنني قادم قريبًا. الحمد لله، كانت الأغنية انطلاقة جيدة وأثبتت أنني أعود بأسلوب جديد وموسيقى يحبها الجمهور. لهذا السبب، سأقوم بإصدار أغنية جديدة كل 21 يومًا أو على الأكثر كل شهر".

وكشف لنا سر الكيمياء بينه وبين فريق عمل الألبوم قائلًا: "بالنسبة للتعاون مع فريق الألبوم وخاصة مع الملحن محمد شحاته، فإن هناك كيمياء رائعة بيننا. أعرف شحاته منذ بداياته واشتغلنا معًا كثيرًا في مسيرتي المهنية. مع أغنية 'دي حبيبتي' اكتشفت أن هناك تناغمًا فكريًا بيننا وتوافقًا في الأفكار التي أريد تقديمها للجمهور. ما شاء الله، هو من الملحنين الموهوبين وأغانيه تمت ترجمتها لعدة دول. يشرفني أن أعمل معه لأن الهدف هو إسعاد الجمهور وإذا كان الجمهور سعيدًا، فسنستمر في التعاون معه".

وكشف لنا عن فكرة تخوفه من التعاون مع فريق مبتدئ، حيث صرح قائلًا: "لا أخاف من التعامل مع فريق مبتدئ. لم أفكر يومًا في هوية الشخص الذي أتعامل معه ما دام يقدم لي محتوى جيدًا ويوافق رؤيتي سواء كان في الكلمات أو الألحان أو التوزيع. المهم هو جودة العمل وليس الأسماء. لقد عملت مع الكثير من الشعراء والملحنين الذين أصبحت أسماؤهم كبيرة الآن. أنا دائمًا أعتقد بضرورة إعطاء الفرصة للشباب الجدد للإبداع وتطوير الموسيقى. حاليًا، أعمل مع أشخاص جدد لأول مرة، وأتمنى أن تستمعوا إلى أغانيهم في الفترة المقبلة."