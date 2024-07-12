حكيم يروح لأحدث حفلاته الغنائية الجديدة



القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد الفنان حكيم لإحياء أحدث حفلاته الغنائية الصيفية الجديدة، والتي من المقرر أن تقام فى مارينا دلتا، حيث شارك "حكيم" جمهوره ببوستر الحفل من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالبوستر تعليقًا قال فيه:" هكون بكره معاكم في حفلة الصيف في مارينا دلتا هنولع الدنيا، ونغني سوا".



تعليقات الجمهور على منشور حكيم

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، أن شاء الله هتكسر الدنيا، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال حكيم

والجدير بالذكر آخر أعمال حكيم أغنية أونانانا، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

كلمات أغنية أونانانا



فكك من الهم، عيش في السعادة

فك يا عم ليه تعيشها سادة

هنعيشها مرة مالهاش إعادة

علي صوتك وقول معايا

أوه نا نا نا

أوه نا نا نا

ليه على طول مخك شغال؟

ومركز مين باع، مين خان

ليه لوحدك قاعد زعلان؟

يا صاحبي الكنز في راحة البال

هنا في قلوب تشيل وتصفى

هنا في عيون تنام وتسهر

هي الحياة تكسب وتخسر

اكسر حاجز الخوف هتقدر

أوه نا نا نا

أوه نا نا نا (اكسر حاجز الخوف هتقدر)

قافش بس ليه؟ عملوا لك إيه؟

قوللي طب في إيه، احكيلي بس مالك

قوللي وما تخبيش، ابسط نفسك عيش

ناس ما بتختشيش اضحك بالعند فيهم

أوه نا نا نا أوه نا نا نا

أوه نا نا نا أوه نا نا نا (أوه، أوه)

قول طب ليه هنشيل في هموم

دنيا عجيبة ومش هتدوم

مهما تجري فيها مالكش حدود

كل ده نصيب مكتوب مقسوم

قد أي حاجة والعنوان بص

تيجي في طريقي هتوه في النص

عندي أصحاب كتيرة وزي الرز

حب الناس ده رزق واوعى تبص

سيبك من اللي ناسيك

ركز في اللي شاريك

شوف مين كانوا جنبيك

وأنت في وقت ديقة

لو الطريق مسدود

افتح بابك فوت

فرفش، عيش المود

ويلا قول معايا