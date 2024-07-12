نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سامو زين يكشف رأيه في الذكاء الاصطناعي.. ويوضح الشخصية التي يريد تقديمها في الدراما(خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان سامو زين مواقع التواصل الإجتماعي في الفترة الأخيرة وذلك تزامنًا مع طرح أغنيات ألبومه الجديد "الحب"، وتحدث "دوت الخليج الفني" مع الفنان سامو زين وكشف لنا عن العديد من الأعمال التي يريد تقديمها الفترة القادمة وأيضًا كشف لنا عن رأيه في تقنية الذكاء الاصطناعي.

كشف لنا الفنان سامو زين عن الشخصية التي يرغب تقديمها الفترة المقبلة حيث كشف قائلًا: "لم أحدد بعد الشخصية التي سأقدمها في الأعمال المقبلة، سواء كنت سأختار شخصية بنفسي أم بناءً على رؤية المنتجين والمخرجين. إذا كنت سأختار، فإنني أود تجسيد شخصية الممثل الأمريكي كيانو ريفز، حيث أنني قرأت كثيرًا عن حياته وأحببتها. لكن في النهاية، يعود الأمر لرؤية المنتجين والمخرجين، إذ أنهم يمتلكون الخبرة الكافية لاختيار الشخصية الأنسب لي، وأنا أحترم ذلك".

وتحدث معنا عن إذا كان يوجد أغنية طرحت وهو أرادها حيث كشف ذلك قائلًا: "عندما يتعلق الأمر بالأغاني، فإن جميع الفنانين يقدمون موسيقى لإسعاد الجمهور، وأنا دائمًا ما أؤمن بأن الأغاني هي مسألة نصيب بناءً على ما يتم تقديمه. لم أفكر يومًا في من قدم ونجح، بل أفرح لنجاح الجميع لأنهم اجتهدوا وعملوا بجد. الأغاني الجميلة كثيرة سواء كانت مصرية، خليجية أو مغربية، وكل فنان يسعى لإرضاء جمهوره. بالنسبة لي، أهتم دائمًا بجودة ما أقدمه وأتمنى أن تعيش أعمالي لفترة طويلة مع الناس".

وازال لنا الستار عن رأيه في تقنية الذكاء الاصطناعي قائلًا: "الذكاء الاصطناعي، فأعتقد أنه لا يمكن أن يحل محل الفنان البشري. الفن يتعلق بالعاطفة والصوت والتفكير، وهذه أمور لا يمكن للذكاء الاصطناعي تحقيقها بالكامل. قد يكون للذكاء الاصطناعي تأثير في المستقبل البعيد، ولكنه لن يصل أبدًا لمستوى الإحساس الذي يقدمه الفنان البشري. هناك أغاني تم إنتاجها باستخدام الذكاء الاصطناعي، لكنها لم تترك تأثيرًا كبيرًا".

وكشف لنا عن فكرة تقديم ديو مع نجم الجيل تامر حسني قائلًا: "بخصوص تقديم ديو مع تامر حسني، الفكرة موجودة منذ بداية مسيرتي الفنية. تامر حسني فنان كبير، وكنا نتحدث دائمًا عن العمل معًا، ولكن الارتباطات الفنية والمهنية كانت تحول دون ذلك. أتمنى أن يتحقق هذا التعاون قريبًا، ليس لي أو لتامر فقط، بل للجمهور أيضًا. عندما سمعت أغنية "مش قادر" بصوت تامر حسني باستخدام الذكاء الاصطناعي، سعدت جدًا لأنني أحب خامة صوته".

وصرح لنا عن الفنان الذي يريد أن يقدم معه عمل سينمائي قائلًا: "في السينما، أتمنى منذ فترة طويلة العمل مع الفنان الكبير أحمد عز أو كريم عبد العزيز. هذا من أكثر الأمور التي أرغب فيها في حياتي. غنائيًا، هناك العديد من الفنانين والفنانات الذين أتشرف بالعمل معهم. دائمًا ما أبحث وأقرر وفقًا للفرص المتاحة".