نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد أنور.. يحقق نجاحا في السينما بـ جوازة توكسيك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في مسيرة فنية متميزة امتدت على مدار السنوات القليلة الماضية، نجح الممثل الشاب محمد أنور في إرساء مكانة متميزة له في السينما المصرية والعربية، محققًا سلسلة من النجاحات والإنجازات الفنية المهمة.

بدأ أنور مشواره الفني منذ سنوات، وسرعان ما برز كواحد من أبرز المواهب الشابة في الساحة الفنية المصرية والعربية، من خلال أدواره المتنوعة في مجموعة من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية الناجحة.

وتوج مسيرة أنور الفنية مؤخرًا بنجاحه الكبير مع فيلم "جوازة توكسيك"، الذي حقق إيرادات قياسية تجاوزت إيراداته إلى 2 مليون و379 ألف جنيه فقط، بعد 8 أيام عرض فقط.

ويُعد محمد أنور واحدًا من أبرز نجوم جيله في السينما المصرية، حيث تألق في مجموعة من الأعمال الناجحة التي عززت من مكانته وشعبيته على المستويين المحلي والعربي.

وشارك أنور جمهوره بصور من إيرادات الفيلم من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالصور تعليقا قال فيه:" ولسه ربنا كرمه أكبر، الحمد لله الفيلم في أسبوع عرض حقق أرقام كبيرة جدا سواء في مصر أو في الوطن العربي، وبشكر كل واحد قطع تذكرة وعجبه الفيلم، والحمدلله من كثر ما الأرقام كبيرة فيه ناس مش مصدقه وفاكر اني بألفها من عندي ".



وأضاف:" أو مستكترة النجاح ده أو مش عاوزين يعترفوا بيه مش عارف ليه ".

وتابع:" مع ان أكبر المواقع والصحف هي اللي بتنزل الأرقام دي مواقع عمرها ما هتنزل حاجة دون التأكد منها أكثر مني مش مجاملة لمحمد أنور، أنا عارف ان الأرقام كبيرة وتخض بس ربنا كرمه أكبر بكتير ولسه ".



تعليقات الجمهور على منشور محمد أنور

وفور من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، الفيلم رائع، تستاهل كل خير، وغيرها من التعليقات.

أحداث فيلم جوازة توكسيك

وتدور أحداث فيلم جوازة توكسيك، في إطار كوميدي، حول قصة حب فريدة والتي تُجسّدها ملك قورة، وكريم الذي يجسده الفنان محمد أنور بعد تعرضهما إلى سوء تفاهم في دبي.

وينتمي كل منهما إلى طبقة اجتماعية مختلفة عن الآخر ما ينشأ عنه العديد من المواقف الكوميدية، وهو من بطولة محمد أنور، وهيدي كرم، وملك قورة، وليلى علوي، وتامر هجرس، وآخرين، وهو من إخراج محمود كريم، وتأليف لؤي السيد.

