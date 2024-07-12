سامو زين لـ "دوت الخليج الفني": ألبوم "الحب" يتكون من 12 أغنية..فيلمي القادم رومانسي..ولا اتخوف من العمل مع فريق مبتدئ (حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق الفنان سامو زين نجاحًا كبيرًا بأحدث ألبوماته الجديدة التي يطرحها حاليًا وهو ألبوم "الحب" الذي قد طرح منه اغنيتان وهم "الحب" و"كارثة" وقد لقوا إشادات واسعة من الجمهور.

وبعد هذا النجاح الكبير تحدث "دوت الخليج الفني" مع الفنان سامو زين وكشف لنا العديد من الكواليس والإنفرادات الخاصة لـ "دوت الخليج الفني"، سوف نتناولها في السطور التالية.

وإليكم نص الحوار:-

كم عدد أغاني ألبوم "الحب" وما المدة التي استغرقتها في العمل عليه؟

"لقد قضيت ثلاث سنوات في العمل على الألبوم، حتى الآن انتهينا من تسع أغانٍ وهناك سبع أغانٍ أخرى نعمل عليها في الفترة القادمة. بصراحة، لا يزال هناك أغانٍ جديدة تُضاف إلى الألبوم. نحن نعمل بجدية ولا نتوقف، والألبوم يتكون من 12 أغنية من المقرر إصدارها من الآن وحتى نهاية الصيف إن شاء الله".

هل توقعت هذا النجاح الكبير الذي حققه ألبوم "الحب" ؟

"أولًا أحب أن أشكر الله وجمهوري الكبير الذي يساندني دائمًا ويقف بجانبي، فهم أجمل شيء في حياتي. لقد بذلت جهدًا كبيرًا في هذا الألبوم، وحاولت تقديم كل ما يحبه الجمهور وينتظره مني".

وأضاف: "الحمد لله أنا سعيد جدًا، وبعد هذا الجهد الكبير، شعرت أن الجمهور يريد أن يسمعني ويدعمني ويريد أن يسمع كل ما سأقدمه. كنت أتوقع النجاح، ولكن لم أتوقع هذا المستوى من القبول الكبير. بالطبع، أنا سعيد جدًا وأعدهم بالكثير من الأشياء الجديدة في الأيام القادمة".

هل يوجد دويتوهات في ألبوم "الحب" ؟

"ألبوم الحب هيكون به 3 دويتوهات هيكونوا مع فنان أردني وهو اسمه حسون، وفنان آخر يوناني، وفتاة آخري عربية من بلاد الشام أقدمها لأول مرة وهذه مفاجأة للجمهور".

لاحظ الجمهور تكرار اسماء الشعراء والملحنين في الألبوم بأكثر من أغنية، فما هو سر الكيمياء بينك وبين فريق عمل الألبوم؟

"بالنسبة للتعاون مع فريق الألبوم وخاصة مع الملحن محمد شحاته، فإن هناك كيمياء رائعة بيننا. أعرف شحاته منذ بداياته واشتغلنا معًا كثيرًا في مسيرتي المهنية. مع أغنية 'دي حبيبتي' اكتشفت أن هناك تناغمًا فكريًا بيننا وتوافقًا في الأفكار التي أريد تقديمها للجمهور. ما شاء الله، هو من الملحنين الموهوبين وأغانيه تمت ترجمتها لعدة دول. يشرفني أن أعمل معه لأن الهدف هو إسعاد الجمهور وإذا كان الجمهور سعيدًا، فسنستمر في التعاون معه".

هل تتخوف من فكرة تعاونك مع فريق مبتدئ سواء من شعراء ومُلحنين وموزعيين؟

“لا أخاف من التعامل مع فريق مبتدئ. لم أفكر يومًا في هوية الشخص الذي أتعامل معه ما دام يقدم لي محتوى جيدًا ويوافق رؤيتي سواء كان في الكلمات أو الألحان أو التوزيع. المهم هو جودة العمل وليس الأسماء. لقد عملت مع الكثير من الشعراء والملحنين الذين أصبحت أسماؤهم كبيرة الآن. أنا دائمًا أعتقد بضرورة إعطاء الفرصة للشباب الجدد للإبداع وتطوير الموسيقى. حاليًا، أعمل مع أشخاص جدد لأول مرة، وأتمنى أن تستمعوا إلى أغانيهم في الفترة المقبلة”.

ما هي المرحلة التي توصل إليها فيلمك القادم بعد غياب دام نحو 17 عام على طرح آخر فيلم لك وهو "90 دقيقة"؟

"تم الانتهاء من كتابة الفيلم وتجهيز كل عناصره، بما في ذلك الأبطال والأغاني والفكرة والمخرج والمصورين. حاليًا، أنا مركز على إطلاق الألبوم الجديد، وبعد ذلك سنبدأ في تصوير الفيلم والتركيز عليه في شهر نوفمبر".

وأضاف قائلًا: "الفيلم يحمل اسم "كوابيس" وهو فيلم رومانسي يقدم حبكة درامية جديدة لم أقدمها من قبل، ويشارك في الفيلم جانب كبار الفنانين من مصر وتونس ولبنان وسوريا والخليج. والفيلم من قصتي، ويشاركني العديد من الأشخاص الموهوبين، وأتمنى أن ينال إعجابكم".

مَن مِن الفنانين الذي ترغب في تقديم عمل سينمائي سويًا، وما هي الشخصية الذي ترغب في تقديمه في الدراما ؟

"في السينما، أتمنى منذ فترة طويلة العمل مع الفنان الكبير أحمد عز أو كريم عبد العزيز. هذا من أكثر الأمور التي أرغب فيها في حياتي، أما في الدراما لم أحدد بعد الشخصية التي سأقدمها في الأعمال المقبلة، سواء كنت سأختار شخصية بنفسي أم بناءً على رؤية المنتجين والمخرجين. إذا كنت سأختار، فإنني أود تجسيد شخصية الممثل الأمريكي كيانو ريفز".

بعد انتشار أغنية "مش قادر" إليك بصوت نجم الجيل تامر حسني باستخدام تقنية الـ Ai، هل فكرة عمل ديو مع تامر حسني موجودة؟

"الفكرة موجودة منذ بداية مسيرتي الفنية. تامر حسني فنان كبير، وكنا نتحدث دائمًا عن العمل معًا، ولكن الارتباطات الفنية والمهنية كانت تحول دون ذلك. أتمنى أن يتحقق هذا التعاون قريبًا، ليس لي أو لتامر فقط، بل للجمهور أيضًا. عندما سمعت أغنية "مش قادر" بصوت تامر حسني باستخدام الذكاء الاصطناعي، سعدت جدًا لأنني أحب خامة صوته".

في رأيك، هل تقنية الذكاء الاصطناعي من الممكن أن تحل محل الفنان؟

"لا يمكن أن يحل محل الفنان الفن يتعلق بالعاطفة والصوت والتفكير، وهذه أمور لا يمكن للذكاء الاصطناعي تحقيقها بالكامل. قد يكون للذكاء الاصطناعي تأثير في المستقبل البعيد، ولكنه لن يصل أبدًا لمستوى الإحساس الذي يقدمه الفنان البشري. هناك أغاني تم إنتاجها باستخدام الذكاء الاصطناعي، لكنها لم تترك تأثيرًا كبيرًا".

هل تؤثر عليك التعليقات السلبية التي تتلاقها عبر السوشيال ميديا ؟

"أعتبر التعليقات السلبية غير مفيدة بالنسبة لي، ولكن أستمع بشغف لأي تعليق بناء يمكن أن يساعدني في تحسين أعمالي الفنية. تجاهلي للتعليقات السلبية يساعدني على عدم تشتيت تركيزي والحفاظ على تركيزي على الإيجابيات. أنا مهتم بملاحظات الجمهور حول نقاط الضعف المحتملة لدي، لأن رأيهم يهمني كفنان، ويربطني بالجمهور الذي يدعم نجاحي".

ما هي أعمالك القادمة بعد الإنتهاء من طرح باقي أغنيات ألبوم "الحب" ؟

"يوجد لدي حفلات الأيام المقبلة إن شاء الله في اكثر من دولة لدي في مصر ولبنان وسوريا ودبي والسعودية ولندن، ولدي جولة كبيرة جدًا فى المغرب إن شاء الله لأن الجمهور وحشني وإن شاء الله هكون متواجد الفترة القادمة كثيرًا".