نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "برغم القانون".. إيمان العاصي تبدأ تصوير مسلسلها الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت الفنانة إيمان العاصي تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد برغم القانون، ونشر المنتج ريمون مقار من خلال حسابه الشخصي على كوقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي الشهير انستجرام بوست يشرح فيها تفاصيل البطوله الاولي لأيمان العاصي،وو كتب الحمد الله بدأنا تصوير مسلسل برغم القانون من عشر أيام فى أول بطولة مطلقة للنجمة إيمان العاصي ومجموعة كبيرة من النجوم هانى عادل محمد القس ومحمد محمود عبد العزيز ووليد فواز وإيهاب فهمى ورحاب الجمل وفرح يوسف وعايدة رياض وجورى بكر وعابد عناني ونبيل على ماهر وجيسكا حسام الدين.

و تابع.. المسلسل إنتاج مجموعة فنون مصر و إخراج شادي عبد السلام و تأليف نجلاء الحدينى ومدير التصوير علي عادل إن شاء الله نعمل عمل، كبير وناجح وإن شاء الله دعواتكم، و زى ما عودتنا بقى يا رب

ويذكر ان اخر اعمال ايمان العاصي مسلسل جعفر العمدة هو أخر مسلسلات إيمان العاصي التى شاركت فيها مؤخرا وحققت نجاحا كبيرا بالشخصية التى جسدتها أمام محمد رمضان.