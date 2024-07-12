تعرف علي شروط حضور حفل مدحت صالح فى العلمين

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن موقع “تذكرتي” على شروط دخول الحفل والتى تضمن أن الجلوس بأسبقية الحضور، ولا يوجد استرجاع أو استبدال، وغير مسموح بالأطعمة والمشروبات.

و أيضا تذكرة الحضور تبدأ من 600 جنيه، والحجز مفتوح من خلال شركة تذكرتي التي فتحت باب الحجز أمام الجمهور منذ الساعات الأولى للإعلان عن الفعاليات المتنوعة ضمن مهرجان العلمين

ويتيح المهرجان فرصة حقيقة لجمهور وزاور مدينة العلمين الجديدة، ورواد الساحل الشمالي، حضور الحلقة والاستمتاع بالأجواء ومتابعة الحلقة والتفاعل مع أغنيات النجم الكبير مدحت صالح.

و يذكر أن قامت الشركه المتحده بأنشاء قناة مخصصة لعرض فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، حيث أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إطلاق "المتحدة لايف U LIVE أمس الأربعاء وذلك بالتزامن مع بدء عدد من فاعليات الدورة الثانية لمهرجان "العالم علمين 2024."