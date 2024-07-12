لهذا السبب.. حورية فرغلي تتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر إسم الفنانة حورية فرغلي تريند محركات بحث جوجل، نظرا لإنتشار أنباء حول تعاقدها على فيلمها الجديد بعد غيابها 5 سنوات عن السينما، بعنوان "المدرسة"،

وتواصل خلال الفترة الحالية التحضيرات النهائية له، وهو وسيناريو وحوار محمد شعبان، وإخراج محمد جمال الحديني.

مشاركة حورية فرغلي في سيما ماجي

وعلى صعيد آخر، تشارك الفنانة حورية الفرغلي بمسلسلها الجديد سيما ماجي الذي يجمعها بالفنانة رانيا يوسف.



وتجسد حورية فرغلي طبيبة ليس لديها حظ في الزواج أو انجاب الأطفال، وتزوجت أكثر من مرة للبحث عن الحب الحقيقي.



آخر أعمال حورية فرغلي في الدراما

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة حورية فرغلي في التليفزيون مسلسل "أيام" الذي عرض عام 2021، وشارك في بطولته رياض الخولي، شيري عادل، سلوى خطاب وعدد من الفنانين.



آخر أعمال حورية فرغلي

والجدير بالذكر آخر أعمال حورية فرغلي فيلم "حملة فرعون" بطولة، عمرو سعد، روبي، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، سوزان نجم الدين، كما شاركت في نفس العام في فيلم "استدعاء ولي عمرو" مع الفنان محمد عز.