نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. كاظم الساهر يحيي حفلًا غنائيًا بجده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقيم الفنان كاظم الساهر حفله اليوم على مسرح عبدي الجوهر أرينا بجدة ويستعد الفنان لأحياء هذا الحفل.

و سيقدم الفنان كاظم الساهر في حفله اليوم، مجموعة مختلفة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغاني ألبومه الأخير والذي طرحه قبل موسم الصيف.

على الجانب الاخر ، يستعد الفنان كاظم الساهر، لإحياء حفل غنائي ساهر له في مدينة دبي الإماراتية، يوم 23 مايو المقبل، ضمن سلسلة حفلات الموسم الصيفي.

أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر،بدبي

وجاءت أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر، في الفئات السعرية التالية: (49.59 دولار أمريكي، 77.93 دولار أمريكي، 155.86 دولار أمريكي، 276.29 دولار أمريكي، 410.90 دولار أمريكي، 708.45 دولار أمريكي، 991.83 دولار أمريكي).

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل كاظم الساهر، في دبي 23 مايو، عن طرح تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور، عبر موقع مسرح الحفل.