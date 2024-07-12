نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حورية فرغلي تتصدر تريند محرك البحث جوجل لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة حورية فرغل محرك البحث جوجل وذلك بعد إعلان عودتها للسينما مرة أخري بفيلم “ المدرسة ” الإسم المؤقت لفيلمها الجديد

حورية فرغلى

آخر أعمال حورية فرغلى

من جانب آخر كانت آخر أعمال حورية فرغلى مسرحية “ روبانزل ” والتي حققت نجاحًا ساحقًا ومازالت.

ويذكر أن آخر أعمال النجمة حورية فرغلي السينمائية هو في فيلم «استدعاء ولي عمرو»، الذي عرض عام 2019 وتتضمن مجموعة من النجوم أبرزهم: الفنان صبري فواز، مي كساب، محمد لطفي، محمد عز وآخرين وهو من سيناريو وحوار محمد سمير مبروك وإخراج الراحل أحمد البدري.

أحدث أعمال حورية فرغلى الدرامية

وفى سياق مختلف تخوض حاليًا النجمة حورية فرغلي تصوير أحدث أعمالها الدرامية وهو مسلسل «سيما ماجي» والذي يشارك بجانبها مجموعة من النجوم أبرزهم: النجمة رانيا يوسف، كمال أبو رية، مادلين طبر وآخرين وهو من تأليف حسان دهشان وإخراج تامر السعدني.