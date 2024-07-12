نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "واكلة الجو" لمحمد حماقي.. تتصدر تريند يوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حققت اغنيه وأكله الجو لحماقي أكثر من ربع مليون مشاهدة في أول 24 ساعه بعد عرضها وتصدرت قائمة تريند يوتيوب للأعمال الموسيقية، بأغنيته الجديدة “واكلة الجو”.

و يذكر أن اغنيه وأكله الجو هي اولى اغاني البوم محمد حماقي والذي يحمل اسم «هو الأساس».

و طرح أغنيته الجديدة عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وهي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع تميم.

و يذكر أن نشر حماقي بوستر الأغنية من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي الشهير

إنستجرام، وكتب معلقا: “هو الأساس قريبا”.

ويضم ألبوم حماقي الجديد 10 أغنيات يتم طرحهم تباعا وتعاون حماقي في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين وعلى رأسهم الملحن عزيز الشافعي والشاعر تامر حسين والذي كتب لحماقي أكثر من أغنية في هذا الألبوم، كما يتعاون حماقي مع وسام عبد المنعم وتوما.