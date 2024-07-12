بعد تصدرها التريند.. تعرف على أبرز المحطات الفنية لـ حورية فرغلي

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر إسم الفنانة حورية فرغلي تريند مؤشرات بحث جوجل بعد إعلانها المشاركة في فيلم سينمائي جديد بعد غياب 5 سنوات بسبب مشاكل صحية عانت منها حورية فرغلي بعد إجراء عمليات تجميل في أنفها.



ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المحطات الفنية لـ حورية فرغلي



نشأة حورية فرغلي



ولدت وعاشت الفنانة حورية فرغلي في الإمارات، ومن ثم عادت إلى بلدها مصر في عام 2009، درست إدارة أعمال في إنجلترا، عشقت الفروسية منذ طفولتها وفازت بلقب بطولة مكتوم لقفز الحواجز عام 2001 حيث كانت تمثل دولة الإمارات في هذه المسابقة.

مسيرة حورية فرغلي الفنية



فازت حورية بمسابقة ملكة جمال مصر وحصلت على اللقب، ولكنها تنازلت عنه لوصيفتها آنذاك نور السمري، بسبب كثرة الالتزامات التي يتطلبها هذا اللقب، وكان عملها في مجال التجميل بعد التخرج والعودة من بريطانيا السبيل إلى دخولها عالم الفن، فقد كانت مساعدة المخرج يوسف شاهين واحدة من زبائنها، وعرضت عليها الدخول إلى عالم التمثيل.



بداية مشوارها الفني

بدأت طريق الشهرة عن طريق فيلم بعنوان "كلمني شكرًا"، وأمَّا أول عمل تلفزيوني لها فقد كان في عام 2011م بعنوان "دوران شبرا"، وتتالت بعدها مختلف أعمالها الفنية.

أعمال حورية فرغلي الفنية



اقتحمت حورية فرغلي قلوب الجماهير بظهورها بعددة أفلام السينمائية أبرزها كلمني شكرًا عام 2010م، كف القمر، مصور قتيل، رد فعل، حلم عزيز، عبده موته، نظرية عمتي، قلب الأسد، القشاش 2013م، ديكور عام 2014م، سالم أبو أخته عام 2014م، هز وسط البلد، طلق صناعي، حملة فرعون، استدعاء ولي عمرو.

أعمال حورية فرغلي التلفزيونية



شاركت حورية فرغلي أيضًا في العديد من المسلسلات، وفيما يأتي بيانها: دوران شبرا، الشوارع الخلفية، لحظات الحرجة الجزء الثالث، سيدنا السيد، حكايات بنات الجزء الأول، المنتقم، زين، دون ذكر أسماء، دكتور أمراض نسا، ساحرة الجنوب الجزء الأول، ساحرة الجنوب الجزء الثاني، الحالة، مملكة الغجر، أيام.

