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هل تزوجت هايدي موسى؟

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل تزوجت هايدي موسى؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت الفنانة هايدي موسى الجدل فور انتشار شائعة زواجها، لتخرج هايدي موسى عن صمتها وتكشف حقيقة هذا الأمر.

 

 

و نفت هايدي موسى خلال تصريحات صحفية عن شائعة زواجها. 
 

وقالت:"الجواز شيء طبيعي وحلو وحلال ربنا وفرحة، وأول ما يحصل ويكون في حاجة رسمي الناس هتعرف بيها". 

 

آخر أعمال هايدي موسى

والجدير بالذكر آخر أعمال هايدي موسى أغنية ع الفبريكا، والتي تم طرحها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات شفيق كريم، وألحان محمود عز، وتوزيع رامي نوار،

كلمات أغنية ع الفبريكا لـ هايدي موسى 

 وجاءت كلمات الأغنية على النحو التالي: بالأسيتكة همسح حبك بالأستيكة، وهسميك أستاذ تلكيكة، بتهددني تقول هتسيبني وما تسيبنيش ع الفبريكا، قلبي هيرجع ع الفبريكا، ماهو زيك زي الأنتيكة.


تفاصيل أغنية عزيز 

وأغنية عزيز، والأغنية من كلمات شفيق كارم، ألحان محمود عز، توزيع رامي نوار، تسجيل ومكس وماستر ماهر صلاح.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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