نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل تزوجت هايدي موسى؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت الفنانة هايدي موسى الجدل فور انتشار شائعة زواجها، لتخرج هايدي موسى عن صمتها وتكشف حقيقة هذا الأمر.

و نفت هايدي موسى خلال تصريحات صحفية عن شائعة زواجها.



وقالت:"الجواز شيء طبيعي وحلو وحلال ربنا وفرحة، وأول ما يحصل ويكون في حاجة رسمي الناس هتعرف بيها".

آخر أعمال هايدي موسى

والجدير بالذكر آخر أعمال هايدي موسى أغنية ع الفبريكا، والتي تم طرحها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات شفيق كريم، وألحان محمود عز، وتوزيع رامي نوار،

كلمات أغنية ع الفبريكا لـ هايدي موسى

وجاءت كلمات الأغنية على النحو التالي: بالأسيتكة همسح حبك بالأستيكة، وهسميك أستاذ تلكيكة، بتهددني تقول هتسيبني وما تسيبنيش ع الفبريكا، قلبي هيرجع ع الفبريكا، ماهو زيك زي الأنتيكة.



تفاصيل أغنية عزيز

وأغنية عزيز، والأغنية من كلمات شفيق كارم، ألحان محمود عز، توزيع رامي نوار، تسجيل ومكس وماستر ماهر صلاح.