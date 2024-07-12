نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إيرادات فيلم اللعب مع العيال لـ محمد إمام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق فيلم "اللعب مع العيال" بطولة النجم محمد إمام نجاحًا كبيرًا وإقبالًا جماهيريًا لافتًا على مدار أسابيع عرضه في دور السينما.

على الرغم من المنافسة القوية مع عدد من الأفلام الكبيرة في موسم الصيف، نجح فيلم "اللعب مع العيال" في جذب آلاف المشاهدين إلى دور العرض وتحقيق إيرادات مرتفعة جعلته واحدًا من أنجح الأفلام في ذلك الموسم.

وأشاد النقاد بقدرة النجم محمد إمام على تقديم أداء كوميدي مميز، إلى جانب قوة السيناريو والإخراج الذي ساهم في إنجاح العمل وتألق محمد إمام فيه.

كما لقى الفيلم ترحيبًا كبيرًا من الجمهور الذي أثنى على قدرته على تقديم الضحك والترفيه.

إيرادات فيلم اللعب مع العيال



وبلغت إيرادات أمس نحو 738 ألف جنيه

أبطال فيلم اللعب مع العيال

فيلم اللعب مع العيال يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم محمد عادل إمام وباسم سمرة ودينا ويزو وبيومي فؤاد وأسماء جلال وسامي مغاوري وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة.



آخر أعمال محمد إمام

والجدير بالذكر آخر أعمال محمد إمام مسلسل كوبرا، والتي تم عرضها خلال الماراثون الرمضاني الماضي، وحقق المسلسل على نجاحات واسعة في الوطن العربي.



