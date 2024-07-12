نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. عزاء والدة الإعلامي محمد مصطفى شردي بمسجد عمر مكرم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقام غدا السبت، عزاء والدة الإعلامي محمد مصطفى شردي، السيدة ثريا إبراهيم القصيفي، بعد صلاة المغرب بمسجد عمر مكرم بالتحرير.

وشيع المئات من أبناء محافظة بورسعيد، جنازة والدة الإعلامي محمد شردي، يوم الثلاثاء الماضي، وسط حضور لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والسياسية والإعلاميين والصحفيين.

محمد شردي

وعاد الإعلامي محمد شردي بعد العزاء في بورسعيد، إلى مباشرة عمله بالقاهرة فورًا، وظهر أمس الخميس في برنامجه (كل يوم) المذاع على قناة on، وذلك في رسالة منه تؤكد إلتزامه بالمبادئ الإعلامية والمواثيق الصحافية، التي تحث على استمرار التواصل مع الجمهور والمشاهدين.

ثريا إبراهيم

جدير بالذكر أن السيدة ثريا إبراهيم القصيفي، هي والدة الإعلامي محمد شردي، وحرم الكاتب الصحفي الراحل مصطفى شردي، مؤسس صحيفة الوفدـ، وعضو مجلس الشعب سابقًا عن محافظة بورسعيد.