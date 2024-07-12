آمال ماهر وفؤاد عبدالواحد.. وليلة غنائية لا تنسى في عروس المصائف "

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أحمد جودة - القاهرة - في ليلة طربية غنائية استثنائية، أحيا النجمان آمال ماهر وفؤاد عبدالواحد، اليوم الخميس، حفلًا غنائيًا بمدينة الطائف ضمن حفلات جولة المملكة، وذلك برعاية برنامج جودة الحياة وتنظيم شركة بنش مارك.

وبدأ الحفل النجم فؤاد عبدالواحد حيث أدى مجموعة من أشهر أعماله، أغنية " أوعدك ارحل " وأغنية " حبيب الناس " وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور الحاضر.

و جاء ختام الحفل الغنائي بالفنانة آمال ماهر التي أشعلت جمهور الطائف بباقة متنوعة من الأغاني الكلاسيكية والطربية من أعمالها، مثل أغنية " قالو بالكثير "، وأغنية " سكة السلامة ".

و يستكمل النجمان حفلات جولات المملكة، غدا الجمعة، في مدينة أبها على مسرح جامعة الملك خالد في الساعة العاشرة مساء.