للسيدات فقط.. شروط حفل حسن شاكوش بالعلمين اليوم

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الشركة المنظمة لحفل مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن شروط حفله بمدينة العلمين .

حسن شاكوش

شروط حفل حسن شاكوش

الدخول مجانا للسيدات من الساعة 9:30 مساءً حتى منتصف الليل عن طريق الحجز.

آخر أعمال حسن شاكوش

من جانب آخر كانت آخر أعمال حسن شاكوش أغنية “ قطر جيلك ” بالتعاون مع المطرب عمر كمال.

كلمات أغنية “ قطر جيلك ”

واحده واحده ياقطر جيلك



عارف ان مفيش بديلك



انتى اصلا مين يجيلك



فى الدلع ولا الجمال



عادى خليهم يقولو



القمر فوق مين يطولو



دا البطل لحظة وصولو



خطوتو بتعمل زلزال



بطل مجاش اللى ينيمو



ويقف قصاد سحره ويهزمه



كل اللى يتحدوكى سلموا

عرشك مجاتش اللى تهدده



منك مفيش وبيستوردوا



وياعيني بيحاولوا يقلدوا



وبردو جمبك مش باينين



كلو يصحالو ويفوقلو



دا الفرس نازل بتقلو



ممكن الملعب يروقلو



اصحو وحش الكون حضر



مين على الكوكب دا قدو



كلهم قدامو هدو



لا صراحه الله يهدو



ممنوعات والعود خطر



عسل قمر من غير أفورة



لا شغل ميكب ولا فلترة



لمبة كده ماشية منورة