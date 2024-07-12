نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إيرادات فيلم 'جوازة توكسيك' لـ محمد أنور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استطاع فيلم جوازة توكسيك أن يحقق نسبة إيرادات كبيرة وعلى مدار 7 أيام فقط تم بيع أكثر من 180 ألف تذكرة خارجيًا، وتصدر بها شباك التذاكر في الخارج، وفي السعودية تم بيع ما يقرب من 103851 تذكرة وفي الكويت 17602 وفي الإمارات 25511 وفي قطر 12099 كما حقق رد فعل كبير في باقي الدول العربية، وبلغت إيرادات فيلم جوازة توكسيك نحو 378 ألف جنيها.

محمد أنور يوجه الشكر لجمهوره لهذا السبب

حرص الفنان محمد أنور على توجيه الشكر والتقدير والاحترام لـ جمهوره، حيث



شارك أنور جمهوره بصور من إيرادات الفيلم من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالصور تعليقا قال فيه:" ولسه ربنا كرمه أكبر، الحمد لله الفيلم في أسبوع عرض حقق أرقام كبيرة جدا سواء في مصر أو في الوطن العربي، وبشكر كل واحد قطع تذكرة وعجبه الفيلم، والحمدلله من كثر ما الأرقام كبيرة فيه ناس مش مصدقه وفاكر اني بألفها من عندي ".



وأضاف:" أو مستكترة النجاح ده أو مش عاوزين يعترفوا بيه مش عارف ليه ".

وتابع:" مع ان أكبر المواقع والصحف هي اللي بتنزل الأرقام دي مواقع عمرها ما هتنزل حاجة دون التأكد منها أكثر مني مش مجاملة لمحمد أنور، أنا عارف ان الأرقام كبيرة وتخض بس ربنا كرمه أكبر بكتير ولسه ".



تعليقات الجمهور على منشور محمد أنور

وفور من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، الفيلم رائع، تستاهل كل خير، وغيرها من التعليقات.

أحداث فيلم جوازة توكسيك



وتدور أحداث فيلم جوازة توكسيك، في إطار كوميدي، حول قصة حب فريدة والتي تُجسّدها ملك قورة، وكريم الذي يجسده الفنان محمد أنور بعد تعرضهما إلى سوء تفاهم في دبي.

وينتمي كل منهما إلى طبقة اجتماعية مختلفة عن الآخر ما ينشأ عنه العديد من المواقف الكوميدية، وهو من بطولة محمد أنور، وهيدي كرم، وملك قورة، وليلى علوي، وتامر هجرس، وآخرين، وهو من إخراج محمود كريم، وتأليف لؤي السيد.

