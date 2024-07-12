نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إيرادات فيلم 'عصابة الماكس' أمس في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

نجح فيلم عصابة الماكس في خطف قلوب الجماهير،حيث بلغت إيراداته نحو 476 ألف جنيه

أبطال فيلم "عصابة الماكس"



فيلم "عصابة الماكس" يضم نخبة من ألمع نجوم الوسط الفني فهو من بطولة كلًا من: أحمد فهمي، روبي، لبلبة، حاتم صلاح، أوس أوس، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج حسام سليمان.

أحداث فيلم “عصابة الماكس”



فيلم “عصابة الماكس” تدور أحداثه في إطار تشويقي كوميدي حول عائلة المكسيكي في إطار كوميدي حول المكسيكي، والذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطوه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.

آخر أعمال أحمد فهمي

والجدير بالذكر آخر أعمال أحمد فهمي فيلم ولاد رزق 3، والذي ينافس أيضًا في موسم عيد الأضحى المقبل، والفيلم يتناول قصة رضا رزق الذي يقدم دوره أحمد عز وأشقائه الذين تركوا الإجرام، ولكن قرروا العودة مجددًا إليه، لتنفيذ مهمة وحيدة كبيرة سيتوبون بعدها، ويستعينون في مهمتهم بـ آسر ياسين الذي يلعب دور الشايب، وتدور الأحداث في إطار أكشن تشويقي.