بدور وطني.. محمد أبو داوود يكشف لـ 'دوت الخليج' تفاصيل شخصيته في "دون مقابل" وموعد عرضه (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - ينتظر صناع عمل مسلسل "دون مقابل " موعد عرضه المسلسل وذلك بعد تأجيل عرضه لظروف ما وخروجه من السباق الرمضاني الماضي، وهو ما جعل الجمهور يتساءل عن موعد عرضه.

تفاصيل شخصية محمد أبو داوود في ‘دون مقابل ’

وكشف الفنان محمد أبو داوود في تصريح خاص لـ دوت الخليج الفني عن تفاصيل شخصيته في مسلسل "دون مقابل" معلقًا:" المسلسل معمول حلو أوى وهو مسلسل وطني جميل معمول بشكل مختلف من بطولة عدد من النجوم هاني رمزي، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل، خالد سليم، وأول عودة للمخرج جمال عبد الحميد، والمنتج محمد فوزي، وأنا بعمل فيه رئيس جهاز الأمن وتحت أيدي هاني رمزي، وبيكون فيه بعض قضايا الفساد اللي بتضر المجتمع اتمنى أنه يلقى النجاح والقبول إن شاء الله ".

موعد عرض مسلسل ‘دون مقابل ’

وعن موعد عرض المسلسل بعد تأخر عرضه وخروجه من السباق الرمضاني الماضي أشار: " إن شاء الله ربنا يسهل ويتعرض، أحنا المفروض كنا ننزله في رمضان لكن حصل ظروف أجلت وملحقناش نخلص لكن إن شاء الله ينزل على شهر 9 أو 10 إن شاء الله ".



أحداث مسلسل دون مقابل



مسلسل “دون مقابل” يدور في إطار اجتماعي درامي، ويظهر خلاله هاني رمزي بشخصية ضابط شرطة متقاعد، ويبتعد تمامًا خلاله عن أدوار الكوميديا التي برع فيها على مدار مسيرته الفنية، بينما تجسد داليا البحيري شخصية سيدة أرملة وتعمل أخصائية اجتماعية.



فريق عمل دون مقابل



مسلسل “ دون مقابل ” من 30 حلقة، ويشارك في بطولته هاني رمزي، داليا البحيري، وفاء عامر، عمرو عبدالجليل، نسرين طافش، أيتن عامر، محمد أبو داود، وحنان يوسف، ومن تأليف حسام موسى، إخراج جمال عبدالحميد، وإنتاج شركة أفلام محمد فوزي.

آخر أعمال محمد أبو داوود



يعرض الآن له مسلسل الوصفة السحرية، وحقق المسلسل نجاح كبير، وتدور أحداثه في دراما اجتماعية مثيرة حول المشكلات الزوجية؛ فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها؛ فتفتحه لتجد عنوان "سنة أولى زواج"، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف، لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.