أحمد جودة - القاهرة - "حبايب قلبي".. كارمن سليمان تطرح أحدث أغانيها قريبًا

تنتظر الفنانة المتألقة كارمن سليمان طرح أحدث أغانيها وهى أغنية بعنوان "حبايب قلبي" ومن المقرر طرحها على حسابها الرسمي على موقع "يوتيوب" ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل الخاصة حول أغنية كارمن سليمان الجديدة.

الفنانة كارمن سليمان



تفاصيل أغنية حبايب قلبي لكارمن سليمان

تأتي أغنية حبايب قلبي للفنانة من سليمان من ألحان الملحن عزيز الشافعي وإنتاج مصطفى جاد زوج الفنانة كارمن سليمان ومن المقرر طرحها يوم الإثنين المقبل الموافق يوم 17 من شهر يوليو الجاري لهذا العام الحالي 2024.

البوستر الرسمي لأغنية حبايب قلبي

مصطفى جاد يروج لأغنية "حبايب قلبي"

قام مصطفى جاد زوج الفنانة كارمن سليمان بالترويج لأغنية "حبايب قلبي" وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي على منصة تبادل الصور والفيديوهات الشهيرة إنستجرام، حيث قام بوضع البوستر الرسمي لأغنية حبايب قلبي من خلال خاصية الاستوري في إنستجرام، وكتب:

"إستنونا في أغنية جامدة قوي يوم الإتنين 17/5 للنجمة كارمن سليمان من إنتاج مصطفى جاد بعد نجاحنا مع بعض في أغنية لينا رقصة ويا جمالك مبسوط ومتحمس لإستمرارنا في شراكة النجاح مع صانع الأغاني الأنجح الملحن والشاعر الكبير عزيز الشافعي في ميني ألبوم حبايب قلبي بيحمل توقيعه الموسيقي الكامل.. إستنونا هتتبسطوا".

منشور مصطفى جاد على إنستجرام



آخر كليبات الفنانة كارمن سليمان

ومن جديد بالذكر أن آخر كليبات الفنانة كارمن سليمان هو فيديو كليب بعنوان "كنا في مكان" والذي تم طرحه في فبراير الماضي لهذا العام الحالي 2024 على حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وتم تصويره على طريقة الذكاء الإصطناعي، وحققت نجاحا كبيرا أثناء طرحها، والأغنية من إنتاج مصطفى جاد، كلمات أحمد سرور، ألحان مصطفى جاد، توزيع وميكس ماهر الملاخ، ماستر خالد سند، تدوين أوركسترا كمال أحمد، أوركسترا Fames Project، إخراج عمر شربيني.