في كل مكان.. العلم الفلسطيني يزين أجواء حفل محمد منير

القاهرة - محمد ابراهيم - مع بدأ الاستعدادت لحفل الكينج محمد منير، ظهر علم فلسطين في خلفية مسرح الحفل ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية لعام 2024.

وحرص مهرجان العلمين في دورته الثانية 2024، على توفير كل وسائل الدعم لأهالي فلسطين في ظل العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

أسعار تذاكر حفل محمد منير في العلمين الجديدة



وانقسمت أسعار تذاكر حفل محمد منير إلى قسمين كالآتي:

-600 جنيه سعر التذكرة العادية.

-80 ألف جنيه سعر الصالة، والصالة تستوعب 10 أفراد.

تخصيص جزء من أرباح مهرجان العلمين



يشار إلى إنه أعلنت إدارة مهرجان العلمين في دورته الثانية عن تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالدورة الثانية من المهرجان.

وعقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اليوم، الإثنين، المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق الدورة الثانية من مهرجان العلمين، وتعمل على تحضيرات الاستعدادت النهائية، وشهد المؤتمر الصحفي والذي تمت إقامته في منطقة النورث سكوير بمدينة العلمين الجديدة الإعلان عن كافة الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية التي يشهدها المهرجان خلال العام الجاري على مدار شهور الصيف.



تفاصيل مهرجان العلمين الدورة الثانية





أعلنت إدارة مهرجان العلمين، خلال الموتمر الصحفي للمهرجان الذي أقيم بمدينة العلمين، عن الفعاليات والتي من بينها أن المهرجان سينقسم إلى 4 مهرجانات أخرى.



وقالت الإعلامية منى عبد الوهاب، خلال تقديمها للمؤتمر الصحفي، إن المهرجان سيشمل 4 مهرجانات وهي "مهرجان نبته"، و"مهرجان الترفيه"، و"مهرجان الرياضة"، و"مهرجان الطعام"، و"مهرجان الموسيقى والمسرح".