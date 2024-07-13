بالدفوف وتيشرتات محمد منير.. استعدادات الجمهور لحفل مهرجان العلمين

القاهرة - محمد ابراهيم - إستعدادات جمهور محمد منير لحفله في مهرجان العلمين

بدأ جمهور مهرجان العلمين التوافد على حفل الفنان الكبير محمد منير على أن تبدأ فعاليات الحفل على مسرح الأرينا في مدينة العلمين الجديدة ليقوم الكينج الفنان محمد منير بتقديم باقة مميزة من ألمع أغانيه التي أحبها الجمهور وتفاعل معها والتي تتنوع ما بين الاغاني القديمة والأغاني الحديثة للكينج، ويستعرض موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز إستعدادات الجمهور لحفل الفنان محمد منير.

جمهور الفنان محمد منير يستقبلونه بالدفوف والتيشرتات المطبوعة بصور "الكينج"



حرص جمهور الفنان محمد منير ومحبيه على إستقباله بالدفوف وهم يرتدون تيشرتات مطبوعة بصور الفنان محمد منير في جو مليء بالبهجة والسعادة، ومن المفترض أن يصعد الفنان محمد منير إلى المسرح في تمام الساعة الحادية عشرة مساءًا ليبدأ فعاليات الحفل.

من جمهور الفنان محمد منير

من جمهور الفنان محمد منير

تفاصيل مهرجان العلمين في دورته الثانية

ومن ناحية أخرى تنطلق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية بعد نجاح الدورة الأولى في الفترة من 11 يوليو وحتى يوم 30 من شهر أغسطس المقبل على أرض مدينة العلمين الجديدة تحت شعار "العالم علمين" ويحتوى المهرجان على العديد من الحفلات الغنائية، ليس هذا وحسب بل كما توجد أيضًا ضمن فعاليات المهرجان فرصة إلتقاء بعض الإعلاميين الكبار مباشرة بمجموعة من الفنانين من خلال تصوير حلقات بعض البرامج التلفزيونية، وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية قد أعلنت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.