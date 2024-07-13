فن ومشاهير

بالدفوف وتيشرتات محمد منير.. استعدادات الجمهور لحفل مهرجان العلمين

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

القاهرة - محمد ابراهيم - إستعدادات جمهور محمد منير لحفله في مهرجان العلمين

جمهور محمد منير
جمهور محمد منير

بدأ جمهور مهرجان العلمين التوافد على حفل الفنان الكبير محمد منير على أن تبدأ فعاليات الحفل على مسرح الأرينا في مدينة العلمين الجديدة ليقوم الكينج الفنان محمد منير بتقديم باقة مميزة من ألمع أغانيه التي أحبها الجمهور وتفاعل معها والتي تتنوع ما بين الاغاني القديمة والأغاني الحديثة للكينج، ويستعرض موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز إستعدادات الجمهور لحفل الفنان محمد منير.

جمهور الفنان محمد منير يستقبلونه بالدفوف والتيشرتات المطبوعة بصور "الكينج"


حرص جمهور الفنان محمد منير ومحبيه على إستقباله بالدفوف وهم يرتدون تيشرتات مطبوعة بصور الفنان محمد منير في جو مليء بالبهجة والسعادة، ومن المفترض أن يصعد الفنان محمد  منير إلى المسرح في تمام الساعة الحادية عشرة مساءًا ليبدأ فعاليات الحفل.

3d3319b438.jpg
من جمهور الفنان محمد منير 
8631caf6a3.jpg
من جمهور الفنان محمد منير 

تفاصيل مهرجان العلمين في دورته الثانية 

ومن ناحية أخرى تنطلق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية بعد نجاح الدورة الأولى في الفترة من 11 يوليو وحتى يوم 30 من شهر أغسطس المقبل على أرض مدينة العلمين الجديدة تحت شعار "العالم علمين" ويحتوى المهرجان على العديد من الحفلات الغنائية، ليس هذا وحسب بل كما توجد أيضًا ضمن فعاليات المهرجان فرصة إلتقاء بعض الإعلاميين الكبار مباشرة بمجموعة من الفنانين من خلال تصوير حلقات بعض البرامج التلفزيونية، وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية قد أعلنت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.

fb3d7fa997.jpg
مهرجان العلمين الدورة الثانية 
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا