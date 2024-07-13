مع انطلاق حفله.. تصريحات محمد منير في مهرجان العلمين 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث الكينج محمد منير في تصريحات تليفزيونية على قناة إكسترا نيوز: "أنا معنديش جديد في استعداداتي، ولكن أنا بعرف عنوان وشكل الحفلة بشكل عام، وأنا لما ببص لعيون الناس بعرف هما عايزين أغنية إيه".

وتابع: "وأنا طبعا سعيد إني هشارك إن شاء الله مع شباب مصر، وشباب مصر في الوقت الحالي والظروف اللي إحنا فيها محتاج لقليل من البهجة ومزيد من التفاؤل".

وأضاف: "همي الأول والأخير إن إحنا نحس جميعا من أكبر واحد في مصر لأصغر طفل إن احنا سعداء بالحفلات اللي بتجري، لأن مصر محتاجة فرحة والغناء أسهل للفرحة".

وأوضح محمد منير أن الشباب يحتاجون إلى الفرحة ومن يدخل إليهم البهجة والتفاؤل بالحياة، وهو دور الفن وما يقدمه مهرجان العلمين بقوة خلال فعالياته.

وأكد محمد منير، أن الغناء هو من أسهل الطرق لتحقيق السعادة لجميع الفئات العمرية سواء الأطفال أو الشباب أو كبار السن، لإنه يدخل القلب وينشر الفرحة.

وأشار إلى أن حفلته الليلة تضم العديد من الجنسيات المختلفة وليس المصريين فقط، لافتًا إلى أن بحضورهم الحفل فإنهم بذلك قد حصلوا على الجنسية المصرية لأن الغناء فى مهرجان العلمين يأتي احتفالا بمصر بأكملها.

وأكد محمد منير على عروبته ووطنيته "أنا وطني مصري غير مشكوك في أمره وعروبيتي 100%، بدليل أن الجمهور من كل الوطن العربي سيشارك في الحفل، وأنا سعيد بالجمهور من كل أنحاء الوطن العربي، وأقول لهم أهلا وسهلا".

أسعار تذاكر حفل محمد منير في العلمين الجديدة

وانقسمت أسعار تذاكر حفل محمد منير إلى قسمين كالآتي:

-600 جنيه سعر التذكرة العادية.

-80 ألف جنيه سعر الصالة، والصالة تستوعب 10 أفراد.

تخصيص جزء من أرباح مهرجان العلمين

يشار إلى إنه أعلنت إدارة مهرجان العلمين في دورته الثانية عن تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالدورة الثانية من المهرجان.

وعقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اليوم، الإثنين، المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق الدورة الثانية من مهرجان العلمين، وتعمل على تحضيرات الاستعدادت النهائية، وشهد المؤتمر الصحفي والذي تمت إقامته في منطقة النورث سكوير بمدينة العلمين الجديدة الإعلان عن كافة الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية التي يشهدها المهرجان خلال العام الجاري على مدار شهور الصيف.



تفاصيل مهرجان العلمين الدورة الثانية



أعلنت إدارة مهرجان العلمين، خلال الموتمر الصحفي للمهرجان الذي أقيم بمدينة العلمين، عن الفعاليات والتي من بينها أن المهرجان سينقسم إلى 4 مهرجانات أخرى.

وقالت الإعلامية منى عبد الوهاب، خلال تقديمها للمؤتمر الصحفي، إن المهرجان سيشمل 4 مهرجانات وهي "مهرجان نبته"، و"مهرجان الترفيه"، و"مهرجان الرياضة"، و"مهرجان الطعام"، و"مهرجان الموسيقى والمسرح".