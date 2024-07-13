نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجالية الكورية والالتراس.. توافد جمهور ومحبي محمد منير على الحفل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص عدد من الجالية الكورية الذين توافدوا إلى الحفل، للاستمتاع بأغنيات الكينج المقرر صعوده إلى المسرح خلال الدقائق القليلة المقبلة.

كما حرص التراس محمد منير على الحضور من جميع المحافظات، إلى حفله المقام في العلمين، في افتتاح المهرجان، ورفعوا لافتات مدون عليه كلمات من أغاني الكينج ولافتات مكتوب عليها "الكبير كبير بنحبك يا منير"، ليعبروا عن حبهم الشديد له.

وقام محبي محمد منير بترديد أغانيه، وهتفوا: "وحشتنا يا كينج.. الكبير كبير يا محمد يامنير".

أسعار تذاكر حفل محمد منير في العلمين الجديدة

وانقسمت أسعار تذاكر حفل محمد منير إلى قسمين كالآتي:

-600 جنيه سعر التذكرة العادية.

-80 ألف جنيه سعر الصالة، والصالة تستوعب 10 أفراد.

تخصيص جزء من أرباح مهرجان العلمين

يشار إلى إنه أعلنت إدارة مهرجان العلمين في دورته الثانية عن تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالدورة الثانية من المهرجان.

وعقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اليوم، الإثنين، المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق الدورة الثانية من مهرجان العلمين، وتعمل على تحضيرات الاستعدادت النهائية، وشهد المؤتمر الصحفي والذي تمت إقامته في منطقة النورث سكوير بمدينة العلمين الجديدة الإعلان عن كافة الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية التي يشهدها المهرجان خلال العام الجاري على مدار شهور الصيف.



تفاصيل مهرجان العلمين الدورة الثانية



أعلنت إدارة مهرجان العلمين، خلال الموتمر الصحفي للمهرجان الذي أقيم بمدينة العلمين، عن الفعاليات والتي من بينها أن المهرجان سينقسم إلى 4 مهرجانات أخرى.

وقالت الإعلامية منى عبد الوهاب، خلال تقديمها للمؤتمر الصحفي، إن المهرجان سيشمل 4 مهرجانات وهي "مهرجان نبته"، و"مهرجان الترفيه"، و"مهرجان الرياضة"، و"مهرجان الطعام"، و"مهرجان الموسيقى والمسرح".