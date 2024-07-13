مشاهير استخدموا الذكاء الإصطناعي في أعمالهم الفنية (تقرير)

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أحمد جودة - القاهرة -

في عصر التكنولوجيا المتقدمة، شهدت صناعة الفن والترفيه طفرة غير مسبوقة بفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي من المغنين الذين يوظفون البرامج لإنشاء ألحان وأصوات فريدة، إلى المخرجين الذين يستخدمون تقنيات التعلم الآلي لتحسين المؤثرات البصرية، تغير المشهد الإبداعي بشكل جذري في السنوات الأخيرة.

ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن مشاهير استخدموا الذكاء الاصطناعي في الأعمال الفنية

Taryn Southern:



هي مغنية وموسيقية أمريكية اعتمدت على الذكاء الاصطناعي في إنشاء أغانيها. في عام 2017، أصدرت ألبوم "I AM AI" بالكامل بمساعدة تقنيات التعلم الآلي. وهي تستخدم برامج الذكاء الاصطناعي لمساعدتها في التأليف الموسيقي وكتابة النصوص والإنتاج.

Holly Herndon:



هي مغنية وملحنة أمريكية تستخدم الذكاء الاصطناعي في إبداعاتها الموسيقية. في ألبومها "Proto" (2019)، قامت بتدريب نظام ذكاء اصطناعي على صوتها وموسيقاها، ثم استخدمته في تركيب أجزاء من الأغاني. كما تستخدم الروبوتات في أداء بعض أجزاء من عروضها الحية.

Mario Klingemann:



فنان ألماني رقمي يُعرف باستخدامه الواسع للذكاء الاصطناعي في أعماله الفنية. يقوم بتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي على إنشاء لوحات فنية وصور رقمية مبتكرة وغير متوقعة.

Sougwen Chung:



فنانة صينيةكندية تستخدم الروبوتات والذكاء الاصطناعي في رسم وتشكيل أعمالها الفنية. في مشروعها "Drawing Operations" (2016-2018)، تتفاعل يدها مع ذراع روبوتية لإنشاء رسومات تتطور بشكل تفاعلي.

Robbie Barrat :

فنان وباحث أمريكي في مجال الذكاء الاصطناعي. يستخدم تقنيات التعلم العميق لتوليد لوحات فنية تجريدية وصور فوتوغرافية غير تقليدية.

فيما استخدم عدد كبير من المطربين في استخدام الذكاء الاصطناعي أبرزهم لطيفة في فيديو كليب الحياة سكرة، حماقي، ورامي جمال.



هؤلاء هم بعض الأمثلة البارزة عن الفنانين الذين استخدموا الذكاء الاصطناعي كأداة إبداعية في مجالات الموسيقى والفن التشكيلي الرقمي. يستمر هذا المجال في النمو والتطور بشكل سريع.